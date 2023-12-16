Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Hadapi Bali United, Bojan Hodak Ingin Hapus Kutukan Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |22:01 WIB
Jelang Hadapi Bali United, Bojan Hodak Ingin Hapus Kutukan Persib Bandung
Bojan Hodak bertekad menghapus kutukan Persib Bandung (Foto: PT LIB)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan akan berupaya menghapus kutukan yang melekat pada timnya dalam dua musim beruntun di Liga 1. Hal itu ditegaskan jelang laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 melawan Bali United.

Kutukan itu membuat Persib terus mengalami kekalahan setelah tren unbeaten di Liga 1 terputus. Pertama terjadi saat ditangani pelatih Robert Alberts.

Persib Bandung vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Saat itu tren tak terkalahkan harus diputus di laga ke-12 setelah tumbang 0-1 dari Persija Jakarta. Kutukan berlanjut di musim selanjutnya saat ditangani Luis Milla. Tren tak terkalahkan putus di laga ke-16 vs PSM Makassar.

Di musim ini, tren tak terkalahkan Persib Bandung juga sudah terhenti. Maung Bandung tumbang 0-2 dari Persik Kediri pada pekan ke-22.

Hodak memastikan kekalahan itu akan membuat timnya menjadi lebih semangat. Kutukan yang terjadi di dua musim sebelumnya diharapkan tidak terulang lagi.

“Kami tidak kalah dalam 14 pertandingan, dan tentu kami harus belajar dari satu kekalahan usai dalam 14 laga tidak terkalahkan. Jika ditanya apa masalahnya, kami kehilangan Frets (Butuan) dan itu masalah besar, tentu kami harus mencari pengganti Frets,” kata Hodak, dikutip pada Sabtu (16/12/2023).

Halaman:
1 2
      
