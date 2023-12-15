Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dedi Kusnandar Kembali dari Hukuman, Bojan Hodak Optimistis Tatap Laga Bali United vs Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:53 WIB
Dedi Kusnandar Kembali dari Hukuman, Bojan Hodak Optimistis Tatap Laga Bali United vs Persib Bandung
Dedi Kusnandar (11) kembali berlaga untuk Persib Bandung usai akumulasi kartu (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, semakin optimistis menatap laga kontra Bali United pada pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Selain karena persiapan tim yang matang, sosok gelandang bertahan andalan yakni Dedi Kusnandar telah kembali.

Laga Bali United vs Persib Bandung itu akan berlangsung Senin 18 Desember 2023 pukul 19.00 WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Pertandingan yang sangat menarik karena kedua tim sedang bersaing ketat di papan atas klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Dedi Kusnandar

Pertandingan tersebut menjadi momentum Persib untuk bangkit. Pasalnya, Pangeran Biru harus puasa kemenangan di dua laga terakhir, yakni imbang kontra PSM Makassar dan kalah dari Persik Kediri.

Hodak pun menatap optimistis laga kontra Bali United. Sebab, kembalinya sosok Dedi setelah menjalani hukuman akumulasi kartu kuning membuat mereka bisa kembali memainkan komposisi pemain terbaiknya.

“Kami sebelumnya tidak punya sosok untuk mengisi posisi gelandang bertahan. Ini jadi masalah bagi kami,” ujar Hodak, dilansir dari situs resmi Persib Bandung, Jumat (15/12/2023).

“Tapi pada laga berikutnya, kami sudah bisa menurunkannya lagi (gelandang bertahan),” sambung pria asal Kroasia.

Halaman:
1 2
      
