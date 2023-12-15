Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Bali United vs Persib Bandung: Bojan Hodak Siap Bawa Maung Bandung Bangkit demi Jaga Peluang ke Championship Series

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |18:16 WIB
Jelang Bali United vs Persib Bandung: Bojan Hodak Siap Bawa Maung Bandung Bangkit demi Jaga Peluang ke Championship Series
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: PT LIB)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, siap membawa timnya bangkit di Liga 1 2023-2024 demi menjaga peluang melaju ke Championship Series. Hal itu disampaikan jelang Persib Bandung melawan Bali United dalam lanjutan Liga 1 2023-2024.

Belakangan, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memang kerap menelan hasil memilukan di Liga 1 2023-2024. Mereka baru saja kalah 0-2 dari Persik Kediri. Sebelum itu, Persib ditahan imbang PSM Makassar 0-0.

Persib Bandung

Dengan hasil itu, Persib Bandung masih bertengger di posisi ketiga pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Mereka total baru mengemas 39 poin.

Bojan Hodak mengatakan Persib tidak boleh hilang poin lagi dari laga ke laga ke depan agar tidak terlempar dari posisi empat besar klasemen. Namun, hal itu dapat diwujudkan jika Persib kerja lebih keras lagi.

"Tentu saja, kami ingin mendapatkan hasil yang positif karena kami ingin tetap berada di empat besar,” kata Bojan Hodak, dilansir dari laman Persib, Jumat (15/12/2023)

Pelatih berusia 52 tahun itu mengatakan paling terpenting Persib saat ini tidak boleh memandang remeh siapa pun lawan yang akan dihadapi. Karena itu, setiap tim pasti punya kans meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660513/nonton-derbi-afrika-paling-bergengsi-totalenergies-africa-cup-of-nations-di-vision-kyq.webp
Nonton Derbi Afrika Paling Bergengsi, TotalEnergies Africa Cup of Nations di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/adi_darmawan_mengantar_timnas_hoki_indoor_putra_in.jpg
Kisah Haru Adi Darmawan, Anak Buruh Pabrik Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement