Jelang Bali United vs Persib Bandung: Bojan Hodak Siap Bawa Maung Bandung Bangkit demi Jaga Peluang ke Championship Series

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, siap membawa timnya bangkit di Liga 1 2023-2024 demi menjaga peluang melaju ke Championship Series. Hal itu disampaikan jelang Persib Bandung melawan Bali United dalam lanjutan Liga 1 2023-2024.

Belakangan, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memang kerap menelan hasil memilukan di Liga 1 2023-2024. Mereka baru saja kalah 0-2 dari Persik Kediri. Sebelum itu, Persib ditahan imbang PSM Makassar 0-0.

Dengan hasil itu, Persib Bandung masih bertengger di posisi ketiga pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Mereka total baru mengemas 39 poin.

Bojan Hodak mengatakan Persib tidak boleh hilang poin lagi dari laga ke laga ke depan agar tidak terlempar dari posisi empat besar klasemen. Namun, hal itu dapat diwujudkan jika Persib kerja lebih keras lagi.

"Tentu saja, kami ingin mendapatkan hasil yang positif karena kami ingin tetap berada di empat besar,” kata Bojan Hodak, dilansir dari laman Persib, Jumat (15/12/2023)

Pelatih berusia 52 tahun itu mengatakan paling terpenting Persib saat ini tidak boleh memandang remeh siapa pun lawan yang akan dihadapi. Karena itu, setiap tim pasti punya kans meraih kemenangan.