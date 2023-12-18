Inter Milan Lepas Liga Champions demi Juarai Liga Italia 2023-2024

Inter Milan diyakini lebih mengejar gelar Liga Italia musim ini (Foto: Reuters)

MILAN - Lagenda hidup Inter Milan, Gianluca Pagliuca menilai target Nerazzurri bukan jadi juara Liga Champions, tetapi Liga Italia 2023-2024. Sebab, kans itu yang lebih besar saat ini dan mengejar bintang kedua.

Gianluca Pagliuca mengatakan Inter Milan saat ini punya peluang besar menjadi juara Liga Italia jika konsisten. Jadi, tim tersebut pasti akan menjaga asa itu sampai akhir kompetisi.

"Saya rasa tahun ini tujuan utama Inter bukanlah Liga Champions. Namun, menjuarai kejuaraan (Liga Italia)," kata Gianluca Pagliuca dilansir dari Tuttomercato, Senin (18/12/2023).

Saat ini, I Nerazzurri -julukan Inter Milan- berada di puncak klasemen dengan 41 poin. Poin itu dari 13 kemenangan, dua imbang dan, sekali kekalahan.

Sementara itu, Inter Milan sudah memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Kepastian itu usai tim tersebut duduk di peringkat kedua Grup D dengan 12 poin.

Mantan pemain Timnas Italia itu mengatakan Inter Milan akan berusaha memperjuangkan bintang kedua dalam sepak bola Italia. Di Italia satu bintang menandakan sepuluh gelar.