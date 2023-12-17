Pemain Kolaps, Laga Bournemouth vs Luton Town Ditangguhkan!

BOURNEMOUTH - Laga Bournemouth vs Luton Town di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024 terpaksa ditangguhkan. Hal itu terjadi setelah kapten tim tamu, Tom Lockyer, kolaps di tengah lapangan Stadion Vitality, Bournemouth, Sabtu 16 Desember 2023 malam WIB.

Pertandingan memasuki menit ke-60 ketika Lockyer tiba-tiba kolaps di tengah lapangan. Petugas medis bergegas merawat pemain asal Inggris itu. Di sisi lain, para pemain dari kedua kesebelasan langsung diminta memasuki ruang ganti.

Setelah mendapat perawatan, Lockyer kemudian ditandu keluar lapangan. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapat penanganan lebih lanjut.

Pertandingan kemudian diputuskan untuk ditangguhkan atau tidak dilanjutkan lagi. Pemain dari kedua kesebelasan lalu keluar dari ruang ganti dan memberi penghormatan kepada suporter. Hal itu dibalas dengan tepuk tangan meriah dari tribune.

Pihak Luton Town kemudian merilis pernyataan resmi mengenai kondisi sang kapten. Disebutkan, Lockyer menderita henti jantung selama beberapa saat ketika kolaps di lapangan. Beruntung, dia sudah siuman ketika diangkut keluar lapangan.

"Staf medis kami mengonfirmasi sang kapten menderita henti jantung di lapangan, tetapi dapat merespons saat ditandu keluar lapangan," bunyi pernyataan Luton, dikutip dari laman resmi Premier League, Minggu (17/12/2023).