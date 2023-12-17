Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemain Kolaps, Laga Bournemouth vs Luton Town Ditangguhkan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |01:58 WIB
Duel Bournemouth vs Luton Town ditangguhkan setelah Tom Lockyer kolaps di tengah lapangan (Foto: Reuters/Paul Childs)
A
A
A

BOURNEMOUTH - Laga Bournemouth vs Luton Town di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024 terpaksa ditangguhkan. Hal itu terjadi setelah kapten tim tamu, Tom Lockyer, kolaps di tengah lapangan Stadion Vitality, Bournemouth, Sabtu 16 Desember 2023 malam WIB.

Pertandingan memasuki menit ke-60 ketika Lockyer tiba-tiba kolaps di tengah lapangan. Petugas medis bergegas merawat pemain asal Inggris itu. Di sisi lain, para pemain dari kedua kesebelasan langsung diminta memasuki ruang ganti.

Kapten Luton Town, Tom Lockyer, kolaps di tengah laga kontra Bournemouth (Foto: Reuters/Paul Childs)

Setelah mendapat perawatan, Lockyer kemudian ditandu keluar lapangan. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapat penanganan lebih lanjut.

Pertandingan kemudian diputuskan untuk ditangguhkan atau tidak dilanjutkan lagi. Pemain dari kedua kesebelasan lalu keluar dari ruang ganti dan memberi penghormatan kepada suporter. Hal itu dibalas dengan tepuk tangan meriah dari tribune.

Pihak Luton Town kemudian merilis pernyataan resmi mengenai kondisi sang kapten. Disebutkan, Lockyer menderita henti jantung selama beberapa saat ketika kolaps di lapangan. Beruntung, dia sudah siuman ketika diangkut keluar lapangan.

"Staf medis kami mengonfirmasi sang kapten menderita henti jantung di lapangan, tetapi dapat merespons saat ditandu keluar lapangan," bunyi pernyataan Luton, dikutip dari laman resmi Premier League, Minggu (17/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
