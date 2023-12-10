Manchester United Babak Belur Dihajar Bournemouth di Old Trafford, Bruno Fernandes Hanya Bisa Minta Maaf

MANCHESTER – Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, angkat bicara soal kekalahan telak dari Bournemouth di pekna ke-16 Liga Inggris 2023-2024. Dia pun hanya bisa menyampaikan permohonan maafnya kepada fans Setan Merah -julukan Man United- atas hasil memalukan tersebut.

Bruno Fernandes sadar bahwa ini adalah kekalahan yang memalukan. Gelandang asal Portugal itu mengakui bahwa penampilan Setan Merah sangat mengecewakan.

“Hanya bisa minta maaf. Penampilan kami tidak dapat diterima,” ujar Bruno Fernandes, dikutip dari Metro, Minggu (10/12/2023).

“Saya pikir semua orang di ruang ganti setuju bahwa penampilan kami tidak berada di level kami dan kami harus tampil jauh lebih baik,” lanjutnya.

Bruno Fernandes gagal paham mengapa performa Man United yang tidak konsisten seperti ini. Padahal sebelumnya, Man United tampil ciamik dengan mengalahkan Chelsea 2-1 di Stadion Old Trafford, pada Kamis 7 Desember 2023.