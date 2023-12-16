Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nusantara Open 2023, Persib Bandung Jumpa Garudayaksa di Babak 8 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |22:31 WIB
Nusantara Open 2023, Persib Bandung Jumpa Garudayaksa di Babak 8 Besar
Persib Bandung melenggang ke 8 Besar Nusantara Open 2023 (Foto: Nusantara Open)
A
A
A

BEKASI - Persib Bandung berhasil melaju ke babak delapan besar Nusantara Open 2023 yang mana turnamen untuk U-17. Tim itu akan menantang Garudayaksa di Garuda Football Academy, Bekasi, Senin (18/12/2023).

Sebagaimana diketahui, Skuad Maung Bandung -julukan Persib- adalah juara bertahan dalam ajang itu, sedangkan Garudayaksa merupakan tuan rumah. Laga kedua tim pastinya akan berjalan ketat.

Nusantara Open 2023

Sebelumnya, Persib memang takluk 0-2 dari Borneo FC, tetapi mampu lolos sebagai runner-up Grup A. Sebab, tim asa Bandung itu berhasil menang atas RANS Nusantara FC dengan skor 4-1 dan Arema Fc yang berkesudahan 1-0.

Sementara itu Garudayaksa tampil sempurna di fase grup turnamen Nusantara Open 2023. Mereka dalam tiga laga selalu mencatat kemenangan.

Garudayaksa, yang menghuni Grup B mengalahkan PSLS Lhokseumawe 2-1. Sebelumnya, mereka menyikat Bali United 2-1 dan PSS Sleman 2-0.

Hasil itu membuat tim tersebut menjadi juara grup. Sementara itu, Bali United menemani Garudayaksa dari Grup B ke medium 8 Besar sebagai runner up.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/49/3191904/carlos_raul_sciucatti-Sd0e_large.jpg
Kisah Perjalanan Spiritual Pesepakbola Argentina Carlos Raul Sciucatti: Pelajari Agama Islam di Pesantren Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191726/thom_haye-YoDq_large.jpg
PSSI Siap Gelar PSSI Awards 2026, Thom Haye hingga Legenda Timnas Indonesia Jadi Panelis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/49/3191258/syamsir_alam_bersama_pratama_arhan-NrHw_large.jpg
Kisah Miris 5 Pesepakbola Indonesia yang Hilang bak Ditelan Bumi Usai Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188521/pssi_awards_2026-u35U_large.jpg
Apresiasi Insan Sepak Bola Indonesia: PSSI Awards 2026 Resmi Diluncurkan dengan 17 Kategori
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660953/ko-dari-anthony-joshua-jake-paul-dinilai-masih-jadi-penantang-gelar-dunia-urq.webp
KO dari Anthony Joshua, Jake Paul Dinilai Masih Jadi Penantang Gelar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/kapten_liverpool_virgil_van_dijk.jpg
Virgil van Dijk Bongkar Masalah Serius di Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement