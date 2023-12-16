Nusantara Open 2023, Persib Bandung Jumpa Garudayaksa di Babak 8 Besar

BEKASI - Persib Bandung berhasil melaju ke babak delapan besar Nusantara Open 2023 yang mana turnamen untuk U-17. Tim itu akan menantang Garudayaksa di Garuda Football Academy, Bekasi, Senin (18/12/2023).

Sebagaimana diketahui, Skuad Maung Bandung -julukan Persib- adalah juara bertahan dalam ajang itu, sedangkan Garudayaksa merupakan tuan rumah. Laga kedua tim pastinya akan berjalan ketat.

Sebelumnya, Persib memang takluk 0-2 dari Borneo FC, tetapi mampu lolos sebagai runner-up Grup A. Sebab, tim asa Bandung itu berhasil menang atas RANS Nusantara FC dengan skor 4-1 dan Arema Fc yang berkesudahan 1-0.

Sementara itu Garudayaksa tampil sempurna di fase grup turnamen Nusantara Open 2023. Mereka dalam tiga laga selalu mencatat kemenangan.

Garudayaksa, yang menghuni Grup B mengalahkan PSLS Lhokseumawe 2-1. Sebelumnya, mereka menyikat Bali United 2-1 dan PSS Sleman 2-0.

Hasil itu membuat tim tersebut menjadi juara grup. Sementara itu, Bali United menemani Garudayaksa dari Grup B ke medium 8 Besar sebagai runner up.