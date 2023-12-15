Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nusantara Open 2023, Malut Selection Beri Kejutan dengan Berpeluang Lolos ke 8 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |23:05 WIB
Nusantara Open 2023, Malut Selection Beri Kejutan dengan Berpeluang Lolos ke 8 Besar
Malut Selection bikin kejutan di Nusantara Open 2023 (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

BEKASI - Malut Selection U-17 memberikan kejutan pada Nusantara Open 2023 karena belum terkalahkan dalam dua laga. Tentunya itu menjadi catatan apik untuk tim tersebut.

Laga perdana, Malut mencengangkan dengan menahan tim ibukota Persija Jakarta imbang 1-1, Kamis (14/12/2023). Pada laga kedua, Malut Selection menang 2-1 atas PSM di lapangan komplek akademi Garudayaksa, Bekasi, Jumat (15/12/2023).

Nusantara Open 2023

Laga selanjutnya, Malut akan melawan Bhayangkara Presisi di lokasi yang sama, Sabtu (16/12/2023). Kemenangan akan mengamankan langkah Malut Selection ke 8-Besar.

Di partai lain Nusantara Open 2023, Persib Bandung memastikan melangkah ke babak 8 besar berkat dua kemenangan, yakni Arema FC (1-0) dan RANS Nusantara (4-0). Sementara itu, Garudayaksa juga melaju ke babak 8 besar berkat dua kemenangan, yakni Bali United FC (1-0) dan PSS Sleman(2-0).

Empat tim mengoleksi 4 poin, yakni Bhayangkara Presisi Indonesia FC, Malut Selection, Persis Solo, dan PSIS Semarang. Sementara itu, tim dengan koleksi 3 poin adalah Borneo FC, Arema FC, Bali United, dan PSLS Lhokseumawe.

Borneo FC berhasil berpesta gol ke gawang RANS Nusantara FC dengan skor 6-0, Jumat (15/12/2023). Sementara itu, PSLS menang dramatis atas PSS Sleman dengan skor 2-1.

Halaman:
1 2
      
