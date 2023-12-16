Hasil Genoa vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Bianconeri Gagal Menang di Markas Lawan

GENOA - Juventus gagal meraih poin penuh kala bertamu ke markas Genoa di pekan ke-16 Liga Italia 2023-2024, Sabtu (16/12/2023). Pasukan Massimiliano Allegri harus puas bermain imbang 1-1.

Juventus sempat unggul lebih dulu lewat gol penalti Federico Chiesa di menit ke-28. Namun, Genoa kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Albert Gudmundsson di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bertandang ke markas lawan, Juventus langsung bermain menyerang sejak awal. Federico Chiesa dengan cepat mengancam gawang lawan di menit ke-14.

Chiesa akhirnya mengukir namanya di papan skor pada menit ke-28 lewat eksekusi penalti. Juventus mendapat hadiah penalti setelah Chiesa dilanggar Josep Martinez di kotak terlarang.

Unggul satu gol membuat pasukan Massimiliano Allegri tambah percaya diri. Sementara kubu tuan rumah hanya sesekali mengancam lewat serangan balik. Hingga jeda, skor 1-0 untuk keunggulan I Bianconeri tetap tidak berubah.