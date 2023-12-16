Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Berada di Manchester, Calon Pemain Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Manchester United?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:44 WIB
Berada di Manchester, Calon Pemain Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Manchester United?
Kiper FC Dalles, Maarten Paes, segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

BERADA di Manchester, calon pemain Timnas Indonesia Maarten Paes segera gabung Manchester United? Nama Maarten Paes menjadi sorotan pada Sabtu, (16/12/2023) setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

Erick Thohir mengatakan PSSI sedang mencoba mendekati Maarten Paes yang berstatus kiper FC  Dallas (klub Major League Soccer) dan Thom Haye (SC Heerenveen, Belanda). Komentar Erick Thohir ini memunculkan optimisme di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air yang ingin melihat Timnas Indonesia bangkit.

Erick Thohir

(Erick Thohir konfirmasi PSSI bidik Thom Haye dan Maarten Paes. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

"Lalu kita juga masih menunggu Thom Haye, dia sebagai gelandang bertahan, sama Marteen Paes kiper utama FC Dallas (MLS). Kita tunggu lah, jangan kesusu," kata Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

Setelah disebut Erick Thohir, nama Maarten Paes praktis mendapat sorotan lebih dari pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, sebelumnya kiper berdarah Belanda ini tidak digembar-gemborkan bakal dinaturalisasi layaknya Thom Haye.

Lantas, bagaimana profil seorang Maarten Paes? Maarten Paes merupakan kieper berdarah Belanda yang lahir pada 14 Mei 1998.

Kiper bertinggi badan 191 sentimeter ini dapat dinaturalisasi karena sang nenek lahir di Indonesia. Meski sang nenek berkewarganegaraan Belanda, Maarten Paes tetap eligible untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Musim ini, Maarten Paes turun dalam 36 laga bersama FC Dallas di semua kompetisi. Dari 36 pertandingan, Maarten Paes mencatatkan sembilan clean sheet dan kemasukan 38 kali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660865/terence-crawford-bongkar-fakta-mengejutkan-lawan-terberatnya-bukan-canelo-alvarez-nrd.webp
Terence Crawford Bongkar Fakta Mengejutkan: Lawan Terberatnya Bukan Canelo Alvarez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/jean_philippe_mateta.jpg
AC Milan Ngebut Cari Striker, Mesin Gol Crystal Palace Jadi Target Serius
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement