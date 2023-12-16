Berada di Manchester, Calon Pemain Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Manchester United?

BERADA di Manchester, calon pemain Timnas Indonesia Maarten Paes segera gabung Manchester United? Nama Maarten Paes menjadi sorotan pada Sabtu, (16/12/2023) setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

Erick Thohir mengatakan PSSI sedang mencoba mendekati Maarten Paes yang berstatus kiper FC Dallas (klub Major League Soccer) dan Thom Haye (SC Heerenveen, Belanda). Komentar Erick Thohir ini memunculkan optimisme di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air yang ingin melihat Timnas Indonesia bangkit.

(Erick Thohir konfirmasi PSSI bidik Thom Haye dan Maarten Paes. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

"Lalu kita juga masih menunggu Thom Haye, dia sebagai gelandang bertahan, sama Marteen Paes kiper utama FC Dallas (MLS). Kita tunggu lah, jangan kesusu," kata Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

Setelah disebut Erick Thohir, nama Maarten Paes praktis mendapat sorotan lebih dari pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, sebelumnya kiper berdarah Belanda ini tidak digembar-gemborkan bakal dinaturalisasi layaknya Thom Haye.

Lantas, bagaimana profil seorang Maarten Paes? Maarten Paes merupakan kieper berdarah Belanda yang lahir pada 14 Mei 1998.

Kiper bertinggi badan 191 sentimeter ini dapat dinaturalisasi karena sang nenek lahir di Indonesia. Meski sang nenek berkewarganegaraan Belanda, Maarten Paes tetap eligible untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Musim ini, Maarten Paes turun dalam 36 laga bersama FC Dallas di semua kompetisi. Dari 36 pertandingan, Maarten Paes mencatatkan sembilan clean sheet dan kemasukan 38 kali.