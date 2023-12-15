5 Rekor Cristiano Ronaldo yang Mustahil Dilewati Lionel Messi, Nomor 1 Keburu Pensiun

BERIKUT lima rekor Cristiano Ronaldo yang mustahil dilewati Lionel Messi. CR7 memang menorehkan sejumlah catatan apik yang begitu mengagumkan.

Ya, Ronaldo memang bisa dijuluki sebagai manusia rekor. Sebab, pesepakbola berusia 38 tahun itu seakan terobsesi dengan catatan-catatan manis di sepanjang kariernya.

Lalu, rekor apa saja yang mustahil dilewati Lionel Messi? Berikut ulasannya.

5. Sapu Bersih Juara di 2 Klub Berbeda

Cristiano Ronaldo tercatat pernah meraih semua gelar di level klub bareng Real Madrid dan Manchester United. Hal itu tak bisa diulanginya bersama Juventus.

Rekor ini jelas mustahil dilewati Lionel Messi. La Pulga sudah gagal melakukannya bersama Paris Saint-Germain (PSG). Sementara itu, Inter Miami, klubnya sekarang, tak punya level yang bagus di Amerika Serikat.

4. Mencetak 50 Gol Lebih di 6 Musim Beruntun

Rekor yang satu ini juga sudah mustahil dilewati Messi. Ronaldo tercatat mengemas 50 gol atau lebih dalam enam musim beruntun di Real Madrid!

Catatan itu menjadikan sang pesepakbola asal Portugal sebagai top skor sepanjang masa Los Blancos. Mustahil Messi bisa melakukannya sekarang ini.