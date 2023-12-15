Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Rekor Cristiano Ronaldo yang Mustahil Dilewati Lionel Messi, Nomor 1 Keburu Pensiun

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:11 WIB
5 Rekor Cristiano Ronaldo yang Mustahil Dilewati Lionel Messi, Nomor 1 Keburu Pensiun
Lionel Messi dibantu berdiri oleh Cristiano Ronaldo (Foto: Reuters/Sergio Perez)
A
A
A

BERIKUT lima rekor Cristiano Ronaldo yang mustahil dilewati Lionel Messi. CR7 memang menorehkan sejumlah catatan apik yang begitu mengagumkan.

Ya, Ronaldo memang bisa dijuluki sebagai manusia rekor. Sebab, pesepakbola berusia 38 tahun itu seakan terobsesi dengan catatan-catatan manis di sepanjang kariernya.

Lionel Messi meraih trofi Ballon dOr 2023 (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

Lalu, rekor apa saja yang mustahil dilewati Lionel Messi? Berikut ulasannya.

5. Sapu Bersih Juara di 2 Klub Berbeda

Cristiano Ronaldo tercatat pernah meraih semua gelar di level klub bareng Real Madrid dan Manchester United. Hal itu tak bisa diulanginya bersama Juventus.

Rekor ini jelas mustahil dilewati Lionel Messi. La Pulga sudah gagal melakukannya bersama Paris Saint-Germain (PSG). Sementara itu, Inter Miami, klubnya sekarang, tak punya level yang bagus di Amerika Serikat.

4. Mencetak 50 Gol Lebih di 6 Musim Beruntun

Cristiano Ronaldo

Rekor yang satu ini juga sudah mustahil dilewati Messi. Ronaldo tercatat mengemas 50 gol atau lebih dalam enam musim beruntun di Real Madrid!

Catatan itu menjadikan sang pesepakbola asal Portugal sebagai top skor sepanjang masa Los Blancos. Mustahil Messi bisa melakukannya sekarang ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192139/jay_idzes_mengaku_tidak_terlalu_suka_pesta_dan_minum_minum-ioaF_large.jpg
Jay Idzes Akui Tak Terlalu Suka Pesta dan Minum-Minum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660663/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-tutup-tahun-di-puncak-klasemen-liverpool-sikat-wolves-ate.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Tutup Tahun di Puncak Klasemen, Liverpool Sikat Wolves
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/pelatih_arsenal_mikel_arteta.jpg
Cedera Bek Arsenal Bertambah, Arteta Dipaksa Putar Otak di Jalur Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement