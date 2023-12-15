5 Pesepakbola Top Dunia yang Kembali ke Performa Terbaiknya pada 2023-2024, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

5 pesepakbola top dunia yang kembali ke performa terbaiknya pada 2023-2024 menarik dikulik. Salah satunya ada Cristiano Ronaldo.

Ya, penurunan performa kerap dialami pesepakbola karena sejumlah faktor. Tetapi, beberapa pemain berhasil bangkit di musim berikutnya hingga bahkan tampil menggila lagi.

Hal itu pun dialami sejumlah pesepakbola top dunia. Siapa saja? Dilansir dari Sportskeeda, Jumat (15/12/2023), berikut 5 pesepakbola yang kembali ke performa terbaiknya pada 2023-2024.

5. Isco (Real Betis)





Salah satu pesepakbola top dunia yang kembali ke performa terbaiknya pada 2023-2024 adalah Isco. Dia menjadi pemain terbaik dunia selama tahun-tahun perdananya di Real Madrid. Isco bahkan sukses membantu Real Madrid meraih banyak trofi.

Namun, keadaan Isco menurun sejak 2018. Real Madrid bahkan menjualnya ke Sevilla pada musim 2022-2023. Gagal gagal tampil mengesankan juga di sana, kontrak Isco bahkan diputus berdasarkan kesepakatan bersama pada akhir Desember.

Isco pun akhirnya tidak bermain pada paruh kedua musim lalu. Oleh karena itu, ketika Real Betis menawarinya kontrak satu tahun pada musim panas ini, Isco langsung mengamininya. Tetapi, secara mengejutkan, dia berhasil memanfaatkan peluang itu. Gelandang berusia 31 tahun itu telah mencetak tiga gol dan memberikan tiga assist dalam 21 penampilan di semua kompetisi.

4. Virgil van Dijk (Liverpool)





Kemudian, ada Virgil van Dijk. Bek Liverpool ini tampil dalam performa buruknya pada musim 2022-2023. Dia gagal menampilkan kemampuan terbaiknya.

Setelah memasuki usia 30-an, bek asal Belanda itu dinilai mulai mengalami penurunan performa. Tetapi, Van Dijk buru-buru menepias anggapan itu di awal musim baru. Dia kembali moncer dan telah menjadi tokoh sentral dalam kebangkitan Liverpool musim ini.

Van Dijk berperan besar di lini belakang The Reds -julukan Liverpool. Kontribusinya memainkan peran penting dalam membantu Liverpool kini duduk di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.