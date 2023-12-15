Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Kembali ke Performa Terbaiknya pada 2023-2024, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |13:37 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Kembali ke Performa Terbaiknya pada 2023-2024, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo kala membela Al Nassr. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

5 pesepakbola top dunia yang kembali ke performa terbaiknya pada 2023-2024 menarik dikulik. Salah satunya ada Cristiano Ronaldo.

Ya, penurunan performa kerap dialami pesepakbola karena sejumlah faktor. Tetapi, beberapa pemain berhasil bangkit di musim berikutnya hingga bahkan tampil menggila lagi.

Hal itu pun dialami sejumlah pesepakbola top dunia. Siapa saja? Dilansir dari Sportskeeda, Jumat (15/12/2023), berikut 5 pesepakbola yang kembali ke performa terbaiknya pada 2023-2024.

5. Isco (Real Betis)

Isco Alarcon

Salah satu pesepakbola top dunia yang kembali ke performa terbaiknya pada 2023-2024 adalah Isco. Dia menjadi pemain terbaik dunia selama tahun-tahun perdananya di Real Madrid. Isco bahkan sukses membantu Real Madrid meraih banyak trofi.

Namun, keadaan Isco menurun sejak 2018. Real Madrid bahkan menjualnya ke Sevilla pada musim 2022-2023. Gagal gagal tampil mengesankan juga di sana, kontrak Isco bahkan diputus berdasarkan kesepakatan bersama pada akhir Desember.

Isco pun akhirnya tidak bermain pada paruh kedua musim lalu. Oleh karena itu, ketika Real Betis menawarinya kontrak satu tahun pada musim panas ini, Isco langsung mengamininya. Tetapi, secara mengejutkan, dia berhasil memanfaatkan peluang itu. Gelandang berusia 31 tahun itu telah mencetak tiga gol dan memberikan tiga assist dalam 21 penampilan di semua kompetisi.

4. Virgil van Dijk (Liverpool)

Virgil van Dijk

Kemudian, ada Virgil van Dijk. Bek Liverpool ini tampil dalam performa buruknya pada musim 2022-2023. Dia gagal menampilkan kemampuan terbaiknya.

Setelah memasuki usia 30-an, bek asal Belanda itu dinilai mulai mengalami penurunan performa. Tetapi, Van Dijk buru-buru menepias anggapan itu di awal musim baru. Dia kembali moncer dan telah menjadi tokoh sentral dalam kebangkitan Liverpool musim ini.

Van Dijk berperan besar di lini belakang The Reds -julukan Liverpool. Kontribusinya memainkan peran penting dalam membantu Liverpool kini duduk di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660505/john-herdman-tinggal-tunggu-waktu-jadi-pelatih-timnas-indonesia-pengamat-wajib-didukung-xrw.webp
John Herdman Tinggal Tunggu Waktu Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Pengamat: Wajib Didukung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/manchester_city.jpg
Hajar Nottingham, Man City Tendang Arsenal dan ke Puncak Klasemen Premier League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement