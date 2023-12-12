Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pesepakbola Top yang Menunggu Debut Bareng Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Calon Lawan Mohamed Salah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |17:39 WIB
3 Pesepakbola Top yang Menunggu Debut Bareng Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Calon Lawan Mohamed Salah!
Berikut 3 pesepakbola top yang menanti debut bareng Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pesepakbola top yang menunggu debut bareng Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan membawa 23 pemain saat Timnas Indonesia mengarungi Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Dari 23 pemain yang dibawa, tiga nama di antaranya disinyalir merupakan pemain debutan, alias belum punya caps bersama skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pesepakbola top yang menunggu debut bareng Timnas Indonesia di Piala Asia 2023:

3. Nathan Tjoe-A-On (Swansea City)

Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe selangkah lagi mendapatkan paspor Indonesia. Menurut Exco PSSI Arya Sinulingga, fullback kiri 21 tahun itu tinggal mencari waktu untuk mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di Tanah Air.

Menurut kabar yang beredar, Nathan Tjoe masuk ke dalam 50 pemain awal yang didaftarkan PSSI ke AFC. Jika Nathan Tjoe pada akhirnya tersedia untuk tampil di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia ketambahan pemain top di sektor kiri pertahanan.

2. Jay Idzes (Venezia)

Jay Idzes

Sama seperti Nathan Tjoe, Jay Idzes tinggal menunggu waktu untuk diambil sumpahnya menjadi WNI. Kehadiran Jay Idzes di Piala Asia 2023 sangat dibutuhkan Timnas Indonesia untuk mengawal lini sentral.

Ketika kalah 1-5 dari Irak dan bermain 1-1 dengan Filipina, terlihat jelas lini tengah menjadi titik lemah Timnas Indonesia. Nantinya, Jay Idzes dapat membentuk lini tengah yang kuat bersama Ivar Jenner.

Halaman:
1 2
      
