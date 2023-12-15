Pengamat Sebut Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Dipastikan Gagal Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

PENGAMAT sepakbola, Ronny Pangemanan alias Bung Ropan, menyebut Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On dipastikan tak bisa tampil membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu lantaran proses naturalisasi kedua pemain keturunan tersebut belum rampung.

Menurut Bung Ropan, pihak PSSI masih menunggu kedatangan Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On ke Indonesia. Pemain Venezia (Serie-B Italia) dan Swansea City (Liga 2 Inggris) ditunggu PSSI untuk mengambil sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

(Jay Idzes dikabarkan tak bisa perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@jaydizes)

"Sampai saat ini, PSSI tetap masih menunggu kedatangan dari kedua pemain tersebut. Jay Idzes yang bermain di Venezia dan Nathan Tjoe-A-On bersama Swansea City," kata Bung Ropan, mengutip dari kanal YouTube Bung Ropan, Jumat (15/12/2023).

"Sudah diberitakan, bahwa mereka akan segera mengambil sumpah. Tapi, jadwal kedatangan mereka ini disesuaikan. Konon pihak klub mungkin belum bisa mengizinkan mereka," tambahnya.

Berhubung Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On belum menyelesaikan proses naturalisasinya, maka kedua pemain tersebut dipastikan takkan bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab, pendaftaran terakhir pemain ke Piala Asia 2023 sudah berlalu yakni pada 10 Desember 2023.

"Tidak akan mungkin. Tidak akan terkejar, apalagi batas entry by name sudah dikirim tanggal 10 Desember. Dan kalau mereka Minggu depan (ngambil sumpah WNI) tidak akan bisa. Tidak akan ada jaminan sama sekali mereka bisa tampil (di Piala Asia 2023)," jelas Bung Ropan.