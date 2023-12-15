3 Kiper yang Berpotensi Gantikan Ernando Ari di Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023, Nomor 1 Andalan Lama

Adi Satryo masuk dalam tiga kiper yang layak menggantikan Ernando Ari Sutaryadi di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

BERIKUT tiga kiper yang berpotensi menggantikan Ernando Ari Sutaryadi di Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Ketiganya merupakan wajah lama yang pernah mengisi skuad Garuda.

Ernando diketahui mengalami cedera usai membela Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024. Belum diketahui berapa lama sang penjaga gawang absen. Ada kemungkinan, dia tidak akan ikut ke Piala Asia 2023.

Lalu, siapa kiper yang akan menggantikannya? Simak ulasan berikut ini.

3. Syahrul Trisna Fadillah

Nama kiper Persikabo 1973 ini mencuat sebagai pengganti. Syahrul pernah diturunkan Shin Tae-yong di ajang Piala AFF 2020 serta dua laga FIFA Matchday.

Tentu saja, Syahrul layak untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Ernando. Posturnya pun cukup menunjang sebagai seorang kiper yakni 185 sentimeter (cm).

2. Muhammad Adi Satryo

Kiper PSIS Semarang ini tengah menjalani periode yang bagus usai kembali dari cedera panjang. Adi dan Ernando adalah sepasang penjaga gawang di Timnas Indonesia kelompok umur.

Pemain berusia 22 tahun ini sudah comeback ke Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, November silam. Hanya saja, Adi belum mendapat kesempatan tampil lagi.