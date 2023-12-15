Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Didesak untuk Naturalisasi Thom Haye, Waketum Zainudin Amali: Semua Tergantung Kebutuhan Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |07:01 WIB
PSSI Didesak untuk Naturalisasi Thom Haye, Waketum Zainudin Amali: Semua Tergantung Kebutuhan Shin Tae-yong
Waketum PSSI, Zainudin Amali. (Foto: PSSI)
A
A
A

BEKASI - Pemain berdarah Indonesia, Thom Haye dikabarkan tertarik membela Timnas Indonesia. Tak heran pencinta sepakbola Tanah Air mendesak PSSI untuk segera menaturalisasi pemain yang kini bermain di Liga Belanda bersama SC Heerenveen tersebut.

Menanggapi desakkan itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali pun bersuara. Meurut Zainudin Amali, Thom Haye bisa saja dinaturalisasi, namun ia menegaskan semua itu tergantung kebutuhan yang diinginka pelatih Timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong.

Ya, Zainudin Amali mengatakan akan melihat kebutuhan Timnas Indonesia lebih dahulu dan adanya berbagai pertimbangan lain. Akan tetapi, peluang pemain berposisi gelandang itu untuk di naturalisasi sejauh ini belum tertutup.

"Kami proses saja mana yang memungkinkan. Sekarang proses cukup ketat tidak seperti dulu," kata Zainudin Amali di Bekasi, Jumat (15/12/2023).

Thom Haye

Sebelumnya, pemain berdarah Indonesia asal Belanda itu terang-terangan menyatakan tertarik membela tim asuhan Shin Tae-yong. Akan tetapi, itu bisa diwujudkan jika dia menjalani proses perpindahan warga negara.

"Dulu klub bisa (mengusulkan pemain yang akan di) naturalisasi, tetapi sekarang tidak bisa. Harus ada kebutuhan dari pelatih (timnas) dan disampaikan ke federasi untuk kami proses," sambung Zainudin Amali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192226/john_herdman_berpotensi_coret_3_pemain_naturalisasi_kesayangan_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sjcn_large.jpg
John Herdman Coret 3 Pemain Naturalisasi Kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192118/john_herdman_layak_didukung_selama_menjadi_pelatih_timnas_indonesia-f1we_large.jpg
Pengamat Minta Publik Dukung John Herdman jika Sudah Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192116/john_herdman_baru_akan_resmi_diperkenalkan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_pada_januari_2026-alJG_large.jpg
Penyebab John Herdman Baru Akan Resmi Diperkenalkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192148/john_herdman-3Xdr_large.jpg
Gaya John Herdman Disebut Mirip Mourinho: Ahli Psywar yang Siap Guncang Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660653/tragedi-kapal-tenggelam-di-labuan-bajo-renggut-nyawa-pelatih-klub-valencia-wanita-bersama-3-anaknya-tiw.jpg
Tragedi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Renggut Nyawa Pelatih Klub Valencia Wanita Bersama 3 Anaknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/fury_redemption.jpg
Fury Redemption Guncang Akhir Tahun! 11 Laga Panas Terjadi di RCTI+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement