PSSI Didesak untuk Naturalisasi Thom Haye, Waketum Zainudin Amali: Semua Tergantung Kebutuhan Shin Tae-yong

BEKASI - Pemain berdarah Indonesia, Thom Haye dikabarkan tertarik membela Timnas Indonesia. Tak heran pencinta sepakbola Tanah Air mendesak PSSI untuk segera menaturalisasi pemain yang kini bermain di Liga Belanda bersama SC Heerenveen tersebut.

Menanggapi desakkan itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali pun bersuara. Meurut Zainudin Amali, Thom Haye bisa saja dinaturalisasi, namun ia menegaskan semua itu tergantung kebutuhan yang diinginka pelatih Timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong.

Ya, Zainudin Amali mengatakan akan melihat kebutuhan Timnas Indonesia lebih dahulu dan adanya berbagai pertimbangan lain. Akan tetapi, peluang pemain berposisi gelandang itu untuk di naturalisasi sejauh ini belum tertutup.

"Kami proses saja mana yang memungkinkan. Sekarang proses cukup ketat tidak seperti dulu," kata Zainudin Amali di Bekasi, Jumat (15/12/2023).

Sebelumnya, pemain berdarah Indonesia asal Belanda itu terang-terangan menyatakan tertarik membela tim asuhan Shin Tae-yong. Akan tetapi, itu bisa diwujudkan jika dia menjalani proses perpindahan warga negara.

"Dulu klub bisa (mengusulkan pemain yang akan di) naturalisasi, tetapi sekarang tidak bisa. Harus ada kebutuhan dari pelatih (timnas) dan disampaikan ke federasi untuk kami proses," sambung Zainudin Amali.