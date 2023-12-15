Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Prediksi Skor Genoa vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Misi Bianconeri Geser Inter Milan di Puncak Klasemen!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |22:01 WIB
Prediksi Skor Genoa vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Misi Bianconeri Geser Inter Milan di Puncak Klasemen!
Para pemain Juventus kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

PREDIKSI skor Genoa vs Juventus di Liga Italia 2023-2024 akan dibahas Okezone. Pertandingan pekan ke-16 Liga Italia 2023-2024 tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Luigi Ferraris, pada Sabtu 16 Desember 2023 pukul 02.45 WIB.

Bianconeri – julukan Juventus- telah menunjukkan peningkatan yang nyata di bawah asuhan Massimiliano Allegri musim ini. Raksasa Liga Italia asal Turin itu kini menempati peringkat kedua dalam klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dengan koleksi 36 poin dari 15 laga.

Juventus

Juventus hanya terpaut dua angka dari sang pemuncak klasemen sementara Liga Italia musim ini, yakni Inter Milan. Il Nerazzurri –julukan Inter Milan- telah tampil impresif dengan memperoleh 38 poin dari 15 pertandingan.

Berkaca dari posisi kedua tim, Juventus tentu akan memiliki misi merebut tika poin dari Genoa demi menggusur Inter Milan di papan klasemen. Hal itu bisa terjadi jika si Nyonya Tua menang atas Genoa, sambil berharap Inter Milan kalah dari Lazio.

Juventus bisa saja memenangkan laga kontra Genoa. Sebab, mereka memiliki pemain seperti Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa yang bisa menjadi pemain mematikan di hari mereka dan akan berusaha untuk menunjukkan prestasinya minggu ini.

Halaman:
1 2
      
