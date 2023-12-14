Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab Kans Justin Hubner Meningkat untuk Tampil di Liga Inggris 2023-2024 Bersama Wolverhampton Wanderers

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |01:01 WIB
Penyebab Kans Justin Hubner Meningkat untuk Tampil di Liga Inggris 2023-2024 Bersama Wolverhampton Wanderers
Kans Justin Hubner bermain bersama tim senior Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024 meningkat (Foto: Twitter/wolvesacademy)
A
A
A

PENYEBAB kans Justin Hubner meningkat untuk tampil di Liga Inggris 2023-2024 bersama Wolverhampton Wanderers akan dibahas di sini. Sebab, pemain senior Jonny Otto dibekukan dari skuad karena aksi barbar dalam sesi latihan.

Hubner sejatinya merupakan bek tengah selagi Otto merupakan seorang bek kiri. Namun, Hubner merupakan pemain yang cukup mampu bermain di berbagai posisi.

Justin Hubner

Pemain yang mewarisi darah Indonesia dari pihak Ayah ini beberapa kali dipasang sebagai bek kiri di Wolves U-21. Menurut The Atlhetic, Rabu (13/12/2023), Otto, yang merupakan saingan Hubner di lini belakang, dipastikan tergeser dari skuad.

Penyebabnya, Otto melakukan aksi barbar tak terpuji. Dalam sebuah sesi latihan, Otto menyikut dengan keras pemain Wolves U-21, Tawanda Chirewa.

Otto kemudian meludahi salah satu tim pelatih yang mencoba melerai keributan. Tak sampai di situ, pemain asal Spanyol itu juga merusak barang-barang di kamar mess pemain untuk melampiaskan amarah.

Dikabarkan Otto dipastikan akan dikeluarkan dari skuad. Pemain berusia 29 tahun itu juga dipastikan masuk daftar jual Wolves pada bursa transfer Januari 2024 mendatang.

Hal ini tentu memperlebar kans Hubner untuk terus berada di tim utama, menggantikan Otto. Pasalnya, Hubner bisa dipasang di posisi yang ditempati Otto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660183/bikin-gemas-intip-gaya-seragam-piyama-ronaldo-dan-aksi-jenaka-haaland-di-hari-natal-jod.webp
Bikin Gemas! Intip Gaya Seragam Piyama Ronaldo dan Aksi Jenaka Haaland di Hari Natal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_muda_atalanta_honest_ahanor.jpg
Real Madrid Diam-Diam Bidik Wonderkid 17 Tahun Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement