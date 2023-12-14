Penyebab Kans Justin Hubner Meningkat untuk Tampil di Liga Inggris 2023-2024 Bersama Wolverhampton Wanderers

Kans Justin Hubner bermain bersama tim senior Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024 meningkat (Foto: Twitter/wolvesacademy)

PENYEBAB kans Justin Hubner meningkat untuk tampil di Liga Inggris 2023-2024 bersama Wolverhampton Wanderers akan dibahas di sini. Sebab, pemain senior Jonny Otto dibekukan dari skuad karena aksi barbar dalam sesi latihan.

Hubner sejatinya merupakan bek tengah selagi Otto merupakan seorang bek kiri. Namun, Hubner merupakan pemain yang cukup mampu bermain di berbagai posisi.

Pemain yang mewarisi darah Indonesia dari pihak Ayah ini beberapa kali dipasang sebagai bek kiri di Wolves U-21. Menurut The Atlhetic, Rabu (13/12/2023), Otto, yang merupakan saingan Hubner di lini belakang, dipastikan tergeser dari skuad.

Penyebabnya, Otto melakukan aksi barbar tak terpuji. Dalam sebuah sesi latihan, Otto menyikut dengan keras pemain Wolves U-21, Tawanda Chirewa.

Otto kemudian meludahi salah satu tim pelatih yang mencoba melerai keributan. Tak sampai di situ, pemain asal Spanyol itu juga merusak barang-barang di kamar mess pemain untuk melampiaskan amarah.

Dikabarkan Otto dipastikan akan dikeluarkan dari skuad. Pemain berusia 29 tahun itu juga dipastikan masuk daftar jual Wolves pada bursa transfer Januari 2024 mendatang.

Hal ini tentu memperlebar kans Hubner untuk terus berada di tim utama, menggantikan Otto. Pasalnya, Hubner bisa dipasang di posisi yang ditempati Otto.