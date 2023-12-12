Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengulik Persahabatan Akrab Justin Hubner, Ivar Jenner dan Noah Gesser demi Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |13:17 WIB
Mengulik Persahabatan Akrab Justin Hubner, Ivar Jenner dan Noah Gesser demi Timnas Indonesia
Dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Justin Hubner dan Ivar Jenner. (Foto: PSSI)
MENGULIK persahabatan akrab Justin Hubner, Ivar Jenner dan Noah Gesser demi Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Ketiga pemain berdarah Belanda-Indonesia itu telah menjalin tali persahabatan sejak lama di negeri Kincir Angin -julukan Belanda.

Menurut laporan akun Instagram @timnasgoal, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Noah Gesser, sama-sama berniat untuk dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia sejak 2020 lalu. Nahasnya, Noah Gesser harus mengalami kecelakaan fatal dan dinyatakan meninggal dunia pada 30 Juli 2021.

Sahabat dari Ivar Jenner dan Justin Hubner itu wafat dalam usia 16 tahun ketika berstatus sebagai pemain Ajax Amsterdam Youth. Praktis, Noah Gesser batal dinaturalisasi, sementara Justin Hubner dan Ivar Jenner menjalani proses perpindahan kewarganegaraan Indonesia tersebut.

Ivar Jenner lebih dulu merampungkan proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) sejak Mei 2023. Gelandang FC Utrecht itu menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Timnas Palestina di laga persahabatan pada 14 Juni 2023.

Sedangkan Justin Hubner sempat batal dinaturalisasi karena ada beberapa alasan. Pada akhirnya, bek Wolverhampton Wanderers itu memberi kejutan dengan melanjutkan proses naturalisasi dan resmi jadi WNI sejak Rabu 6 Desember 2023.

Noah Gesser

Meski Ivar Jenner dan Justin Hubner sudah resmi jadi WNI, namun mereka tetap tidap melupakan mendiang sahabatnya, Noah Gesser. Buktinya, Ivar Jenner kerap mengisi kolom komentar unggahan Intagram sang almarhum dengan emoji hati sebagai bentuk kecintaanya.

