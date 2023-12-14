Samai Real Madrid, Manchester City Tutup Fase Grup Liga Champions 2023-2024 dengan Catatan Sempurna

BELGRADE - Manchester City berhasil menang 3-2 atas Crvena Zvezda di laga pamungkas Grup G Liga Champions 2023-2024. Itu berarti The Citizens berhasil menyamai catatan sempurna Real Madrid di Liga Champions musim ini.

Ya, Man City dan Madrid mengakhiri fase grup dengan catatan sempurna alias selalu menang di enam laga yang sudah mreka mainkan. Man City mampu menyamai Madrid usai menutup fase grup dengan kemenangan 3-2 atas Crvena Zvezda di Red Star Stadium, Kamis (14/11/2023).

Pemain Manchester City, Oscar Bobb mengatakan sangat senang dapat mencetak gol perdana di skuad senior dari tiga yang ditorehkan timnya dalam laga itu. Timnya pun berhasil meraih kemenangan dalam laga tandang tersebut.

“Perasaan yang luar biasa (berkontribusi dalam kemenangan tim),” kata Oscar Bobb dilansir dari Manchester City, Kamis (14/12/2023).

Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan timnya memang bermain di kandang Crvena Zvezda, tetapi tetap mendapatkan dukungan yang mana membuat para pemain bersemangat. Hal itu pun menjadi hal yang cukup positif buat Manchester City.