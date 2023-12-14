Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Samai Real Madrid, Manchester City Tutup Fase Grup Liga Champions 2023-2024 dengan Catatan Sempurna

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |06:57 WIB
Samai Real Madrid, Manchester City Tutup Fase Grup Liga Champions 2023-2024 dengan Catatan Sempurna
Manchester City tutup fase grup Liga Champions 2023-2024 dengan catatan sempurna. (Foto: Reuters)
A
A
A

BELGRADE - Manchester City berhasil menang 3-2 atas Crvena Zvezda di laga pamungkas Grup G Liga Champions 2023-2024. Itu berarti The Citizens berhasil menyamai catatan sempurna Real Madrid di Liga Champions musim ini.

Ya, Man City dan Madrid mengakhiri fase grup dengan catatan sempurna alias selalu menang di enam laga yang sudah mreka mainkan. Man City mampu menyamai Madrid usai menutup fase grup dengan kemenangan 3-2 atas Crvena Zvezda di Red Star Stadium, Kamis (14/11/2023).

Pemain Manchester City, Oscar Bobb mengatakan sangat senang dapat mencetak gol perdana di skuad senior dari tiga yang ditorehkan timnya dalam laga itu. Timnya pun berhasil meraih kemenangan dalam laga tandang tersebut.

“Perasaan yang luar biasa (berkontribusi dalam kemenangan tim),” kata Oscar Bobb dilansir dari Manchester City, Kamis (14/12/2023).

Crvena Zvezda vs Man City

Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan timnya memang bermain di kandang Crvena Zvezda, tetapi tetap mendapatkan dukungan yang mana membuat para pemain bersemangat. Hal itu pun menjadi hal yang cukup positif buat Manchester City.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/11/1660257/rumor-bursa-transfer-persib-bandung-siap-tebus-permanen-maarten-paes-dari-fc-dallas-too.jpg
Rumor Bursa Transfer: Persib Bandung Siap Tebus Permanen Maarten Paes dari FC Dallas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/marcos_astina_menjadi_kekuatan_baru_borneo_fc.jpg
Bursa Transfer Dibuka, Borneo FC Langsung Datangkan Pemain Baru
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement