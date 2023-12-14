Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Royal Antwerp vs Barcelona di Liga Champions 2023-2024: Oriol Romeu Blunder 2 Kali, Blaugrana Takluk 2-3

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |04:57 WIB
Hasil Royal Antwerp vs Barcelona di Liga Champions 2023-2024: Oriol Romeu Blunder 2 Kali, Blaugrana Takluk 2-3
Oriol Romeu melakukan blunder dua kali saat Barcelona menghadapi Royal Antwerp (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Royal Antwerp vs Barcelona di Liga Champions 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Bosuilstadion, Kamis (14/12/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Royal Antwerp.

Oriol Romeu melakukan blunder dua kali untuk gol-gol Arthur Vermeeren (2') dan Vincent Janssen (56'). Blaugrana -- julukan Barcelona -- sempat menyamakan skor melalui Ferran Torres (35') dan Marc Guiu (90+1'), namun gol George Ilenikhena (90+2') tetap membuat Royal Antwerp menang.

Royal Antwerp vs Barcelona

Jalannya Pertandingan

Belum dua menit pertandingan berlangsung, Barcelona sudah kebobolan. Inaki Pena memberikan bola kepada Oriol Romeu, yang kebingungan untuk memberikan bola kepada rekan setimnya.

Arthur Vermeeren merebut bola dan langsung menembakkan ke gawang Inaki Pena. Royal Antwerp unggul 1-0 di menit kedua.

Pada menit ke-29, sempat ada kecurigaan mengenai pelanggaran di kotak penalti Barcelona. Namun, VAR memutuskan bahwa tidak ada penalti yang dihadiahkan untuk Antwerp.

Barcelona akhirnya sukses menyamakan skor pada menit ke-35. Barcelona melancarkan serangan balik dengan Lamine Yamal bergerak di sayap kanan.

Dia memberikan bola kepada Ferran Torres, yang kemudian menembakkannya ke gawang. Skor 1-1 pun mengakhiri babak pertama.

Barcelona dibuat cemas pada menit ke-53 ketika wasit mengeluarkan kartu merah untuk Sergi Roberto karena menekel Mandela Keita. Namun, wasit mengubah keputusannya menjadi kartu kuning setelah memantau ulang menggunakan VAR.

Menit ke-56, Romeu lagi-lagi menjadi biang keladi Barcelona kebobolan. Dia kehilangan bola di dekat kotak penalti dan bola berakhir di kaki Vincent Janssen, yang sukses membobol gawang Inaki Pena.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/51/1660237/rising-stars-tenis-dunia-siap-meriahkan-mgm-macau-tennis-masters-2025-streaming-di-vision-mbw.jpg
Rising Stars Tenis Dunia Siap Meriahkan MGM Macau Tennis Masters 2025, Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_muda_atalanta_honest_ahanor.jpg
Real Madrid Diam-Diam Bidik Wonderkid 17 Tahun Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement