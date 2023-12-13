Advertisement
LIGA CHAMPION

Royal Antwerp vs Barcelona: Xavi Hernandez Bakal Lakukan Rotasi terhadap La Blaugrana

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:22 WIB
Royal Antwerp vs Barcelona: Xavi Hernandez Bakal Lakukan Rotasi terhadap La Blaugrana
Xavi Hernandez pastikan akan lakukan rotasi pemain saat Barcelona hadapi Royal Antwerp (Foto: REUTERS)
A
A
A

PELATIH Barcelona Xavi Hernandez mengatakan bahwa dirinya akan melakukan rotasi ketika menghadapi Royal Antwerp. Sebab, laga terakhir fase grup Liga Champions 2023-2024 itu tidak lagi menentukan bagi Barcelona.

Blaugrana – julukan Barcelona – melawat ke Stadion Bosuil, Antwerpen, Belgia pada Kamis (14/12/2023) dini hari nanti WIB. Robert Lewandowski dan kolega sudah tidak punya kepentingan lagi karena telah dipastikan lolos ke babak 16 besar.

Barcelona

Barcelona saat ini sudah dipastikan lolos ke fase gugur dengan mengoleksi 12 poin. Sementara untuk satu tim lainnya yang akan lolos, di antara FC Porto dan Shakhtar Donetsk yang memiliki poin sama yakni sembilan. Sedangkan untuk Royal Antwerp sudah dipastikan tidak lolos.

Dengan kondisi seperti itu, Xavi pun membuka peluang untuk melakukan rotasi dengan memainkan pemain muda dan pemain yang minim menit bermain. Namun, dia masih belum mengungkap soal nama-nama yang akan diturunkan sebagai starter untuk melawan Royal Antwerp.

“Kami akan memutuskan pemain mana yang akan tampil setelah latihan dan sebelum pertandingan,” kata Xavi, dikutip dari situs resmi Barcelona, Rabu (13/12/2023).

