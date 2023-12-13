Media Malaysia Harap Timnas Indonesia dan Malaysia Bikin Kejutan di Piala Asia 2023

MEDIA Malaysia, Makan Bola, harap Timnas Indonesia dan Malaysia bikin kejutan di Piala Asia 2023. Media negeri Jiran ini menyebut tidak ada yang tidak mungkin dalam sepakbola, sehingga kedua tim Asia Tenggara tersebut bisa saja dapat mengejutkan lawannya masing-masing di Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama tergabung di grup berat di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024. Jika Timnas Indonesia segrup bersama Jepang, Irak, dan Vietnam di Grup D, Malaysia di Grup E bersama Korea Selatan, Bahrain, dan Yordania.

Sebab demikian, skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia- dan Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia- diperkirakan akan menghadapi jalan berat untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tak heran jika Makan Bola awalnya memprediksi Malaysia dan Timnas Indonesia akan bernasib sama.

Hal itu setelah pakar sepakbola asal Belanda, Dan Jager, memprediksi Malaysia dan Indonesia akan mengakhiri kompetisi Piala Asia 2023 di posisi terbawah grup masing-masing. Sedangkan Jepang dan Irak yang satu grup dengan Timnas Indonesia akan melaju ke fase gugur.

Sementara itu, Dan Jager memprediksi Korea Selatan dan Yordania menjadi dua tim dari Grup E yang akan melaju ke babak sistem gugur. Negara Asia Tenggara lainnya yang juga diprediksi tersingkir adalah Thailand yang tergabung di grup F bersama Arab Saudi, Oman, dan Kyrgyzstan.