SEPAKBOLA DUNIA

Kabar Buruk untuk Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023, Rachmat Irianto Dikonfirmasi Bojan Hodak Masih Cedera

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |19:40 WIB
Kabar Buruk untuk Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023, Rachmat Irianto Dikonfirmasi Bojan Hodak Masih Cedera
Rachmat Irianto kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberi kabar buruk untuk Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Dia memastikan bahwa pemainnya yang juga langganan dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia, yakni Rachmat Irianto, masih cedera.

Kondisi Rachmat Irianto pun akan terus dipantau tim medis Persib Bandung. Ini jadi kabar buruk karena Timnas Indonesia sebenarnya akan segera menjalani pemusatan latihan (TC) jelang Piala Asia 2023 pada 20 Desember 2023.

Rachmat Irianto

Diketahui, Rachmat Irianto mengalami cedera ringan jelang laga Persib kontra Persik Kediri pada Minggu 10 Desember 2023. Cedera tersebut didapat Rachmat Irianto usai mengalami benturan di laga sebelumnya.

Bojan Hodak mengatakan cedera yang dialami Rachmat Irianto belum pulih. Menurutnya, eks pemain Persebaya Surabaya itu masih mengalami nyeri dan masih akan diperiksa lebih lanjut oleh tim dokter Persib.

“Dia (Rachmat Irianto) masih merasakan nyeri dan harus melakukan pemindaian, karena ada sesuatu di untuknya,” ujar Hodak, dilansir laman resmi klub, Rabu (13/12/2023).

