HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Beri Reaksi Kocak Ditinggal Nikah Rekan-rekannya di Timnas Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |19:31 WIB
Asnawi Mangkualam Beri Reaksi Kocak Ditinggal Nikah Rekan-rekannya di Timnas Indonesia
Asnawi Mangkualam kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, ditinggal nikah rekan-rekannya di skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Asnawi pun memberi reaksi kocak.

Ya, Asnawi dikenal sering melontarkan komentar-komentar lucu di unggahan Instagram rekan setimnya. Kali ini, sang bek kanan itu tampak sedih ditinggal rekan-rekannya di skuad Garuda.

Egy Maulana Vikri

Satu per satu penggawa Timnas Indonesia memang resmi mengikat kekasih mereka dengan janji suci. Terbaru, Egy Maulana Vikri melangsungkan pernikahan bersama kekasihnya, Adiba Khanza, yang merupakan putri dari mendiang Ustad Jefry Al-Buchory.

Unggahan Egy dan Adiba tidak luput dari sasaran Asnawi Mangkualam. Pemain yang musim lalu memperkuat klub Korea Selatan, Jeonnam Dragons ini nampak sedih ditinggal nikah rekan-rekannya.

“Sold out semua,” tulis Asnawi melalui akun Instagram pribadinya, @asnawi_bhr pada unggahan @adiba.knz dan @egymaulanavikri, Rabu (13/12/2023).

Halaman:
1 2
      
