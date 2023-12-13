Beda dengan Timnas Indonesia, Vietnam Tak TC di Luar Negeri Jelang Piala Asia 2023 dan Cuma Sekali Jalani Laga Uji Coba!

HANOI – Persiapan berbeda dilakukan Timnas Indonesia dan Vietnam jelang mentas di Piala Asia 2023. Timnas Vietnam memilih menggelar pemusatan latihan (TC) bukan di luar negeri. Tim asuhan Philippe Troussier itu juga hanya melakoni satu kali laga uji coba, yakni menghadapi Kyrgyzstan.

Sementara Timnas Indonesia, mereka amat serius menatap turnamen yang berlangsung di Qatar tersebut. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan menjalani TC di Turki mulai 20 Desember 2023.

Timnas Indonesia juga dijadwalkan menjalani tiga laga uji coba. Dua laga uji coba menghadapi Timnas Libya akan digelar di Antalya, Turki, pada 2 dan 5 Januari 2024. Sementara itu, satu laga lagi melawna Iran yang akan dilangsungkan di Doha, Qatar pada 9 Januari 2024.

Padahal, Vietnam menjadi rival Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kedua tim berada Grup D bersama dengan Irak dan sang raksasa Jepang.