Prediksi Line Up Timnas Indonesia jika Diperkuat Thom Haye pada Kualifikasi Piala Dunia 2026: Irak Auto Kalah?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia jika diperkuat Thom Haye pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Baru-baru ini saat diwawancara ESPN, Thom Haye ditanya peluangnya memperkuat Timnas Indonesia.

Gelandang SC Herenveen berusia 28 tahun itu secara tegas mengatakan, kesempatannya membela Timnas Indonesia sangat terbuka. Apakah ini pertanda PSSI sudah melakukan pendekatan kepada eks gelandang Timnas Belanda U-17 tersebut?

(Thom Haye bisa jadi senjata mematikan Timnas Indonesia)

"Ya, itu akan menyenangkan dan akan terjadi. Saya yakin itu pasti akan terjadi (membela Timnas Indonesia),” kata Thom Haye, mengutip dari ESPN.NL, Rabu (13/12/2023).

Tanda-tanda Thom Haye segera memperkuat Timnas Indonesia sejatinya sudah terlihat. Ia diketahui mengikuti akun Instagram Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI).

Pengamat sepakbola yang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Ronny Pangemanan, bahkan mengatakan pada awal tahun depan, kemungkinan besar proses naturalisasi Thom Haye dan Emil Audero dijalankan.

Jika berjalan sesuai rencananya, keduanya berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di matchday kelima dan keenam Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu tepatnya saat Timnas Indonesia menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina (11 Juni 2024).