Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengulik Berapa Biaya Proses Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |12:16 WIB
Mengulik Berapa Biaya Proses Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia
Justin Hubner pemain terbaru yang dinaturalisasi menjadi WNI. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

BESARAN biaya untuk proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia ramai diperbincangkan pencinta sepakbola Tanah Air. Seperti diketahui, naturalisasi menjadi salah satu cara yang ditempuh PSSI untuk bisa memajukan prestasi Timnas Indonesia.

Meski begitu, pola naturalisasi yang dilakukan PSSI saat ini berbeda dengan cara naturalisasi yang dilakukan beberapa tahun lalu. Dulu, PSSI melakukan naturalisasi pada para pemain asing yang moncer di Liga Indonesia seperti Cristian Gonzales, Greg Nwokolo, Beto Goncalves dan lain-lain.

Justin Hubner

(Justin Hubner, pemain terbaru yang dinaturalisasi. (Foto: PSSI)

Namun, di era saat ini, PSSI hanya melakukan naturalisasi kepada para pemain keturunan, yakni pemain yang memiliki darah Indonesia baik dari ayah, ibu, ataupun kakek serta neneknya. Sederet pemain keturunan pun berhasil dinaturalisasi.

Mulai dari Elkan Baggot, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struick, hingga Justin Hubner. Selain itu masih ada nama Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, dan Ragnar Oratmangoen yang kini masih menjalani proses naturalisasi.

Usut punya usut, melakukan naturalisasi ternyata bukanlah hal yang mudah. Ada banyak proses yang harus dilalui sebelum akhirnya pemain dapat mengambil sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Tak ayal, hal ini membuat sejumlah netizen menilai proses naturalisasi pemain hanya menghabiskan anggaran saja.

Lantas apakah benar demikian?

Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI yang sekaligus menjadi sosok membantu pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, Hasani Abdulgani, baru-baru ini membeberkan berapa biaya yang harus digelontorkan PSSI untuk melakukan naturalisasi.

Ia a mengungkapkan dalam melakukan proses naturalisasi tidak ada biaya khusus yang harus dikeluarkan federasi. Satu-satunya biaya yang ada hanyalah biaya administratif yang mana di Indonesia, biaya administratif adalah suatu hal yang lumrah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191912/timnas_indonesia-94VL_large.jpg
Prediksi Calon Lawan Timnas Indonesia di AFC Nations League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191903/jay_idzes-jLXi_large.jpg
Jay Idzes: Level Sepakbola Indonesia Terus Meningkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191905/timnas_indonesia-NQ91_large.jpg
Resmi! Ini Daftar 5 Nominasi Pemain Terbaik PSSI Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191823/john_herdman-8WDg_large.jpg
Media Asing Buka-bukaan Bongkar Penyebab John Herdman Pilih Tangani Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/50/1660213/rehat-dari-ring-usai-kalah-lawan-aj-jake-paul-siap-jadi-ayah-dan-dampingi-jutta-leerdam-ke-olimpiade-xsv.jpg
Rehat dari Ring Usai Kalah Lawan AJ, Jake Paul Siap Jadi Ayah dan Dampingi Jutta Leerdam ke Olimpiade
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Bojan Hodak Blak-blakan: Lawan PSM Tak Pernah Mudah untuk Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement