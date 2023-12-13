Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sebut Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia Senasib di Piala Asia 2023, Lolos ke 16 Besar?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |11:57 WIB
Media Malaysia Sebut Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia Senasib di Piala Asia 2023, Lolos ke 16 Besar?
Timnas Indonesia dan Malaysia diramal alami nasib serupa di Piala Asia 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, membeberkan hasil simulasi pakar sepakbola asal Belanda, Dan Jager, terkait performa 24 tim di Piala Asia 2023. Dalam hasil simulasi yang dikeluarkan Dan Jager serta diberitakan Makan Bola, Timnas Indonesia dan Malaysia disebut akan mengalami nasib serupa di Piala Asia 2023.

Lantas, apa hasil simulasi yang diterima Timnas Indonesia dan Malaysia, lolos ke 16 besar atau rontok di fase gugur? Ternyata hasil simulasi yang dibuat menunjukan Timnas Indonesia dan Malaysia akan gugur di fase grup.

Media Malaysia sebut Timnas Indonesia dan Malaysia senasib di Piala Asia 2023

(Media Malaysia sebut Timnas Indonesia dan Malaysia senasib di Piala Asia 2023. (Foto: Makan Bola)

Dalam hasil simulasi yang dikeluarkan, persentase Timnas Indonesia finis di posisi empat Grup D Piala Asia 2023 sangat besar, yakni 55,91 persen. Hal itu kalah jauh dari Vietnam yang hanya mendapat 40,61 persen, Irak (3,45%) dan Jepang (0,03 persen).

Malaysia bahkan ditempatkan lebih parah. Skuad asuhan Kim Pan-gon diprediksi finis di posisi juru kunci Grup E dengan persentase 60,99 persen.

Hal itu jauh ketimbang Kirgistan yang hanya 27,75 persen, Yordania (10,81%) dan Korea Selatan (0,45%). “Malaysia dan Indonesia diramal alami nasib serupa di Piala Asia,” tulis Makan Bola dalam judul artikel yang mereka buat.

“Menjelang Piala Asia 2023 di Qatar Januari tahun depan, Malaysia dan Indonesia diprediksi sulit lolos ke babak selanjutnya,” lanjut Makan Bola.

