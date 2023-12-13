Media Vietnam Soroti Ancaman untuk Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia Gara-Gara 3 Bintang Liga Inggris

MEDIA Vietnam, Soha VN, soroti ancaman untuk Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia gara-gara para bintang Liga Inggris. Sebab, Timnas Jepang bakal diperkuat oleh tiga pemain bintangnya yang tampil di Liga Inggris 2023-2024.

Timnas Indonesia dan Vietnam berada dalam grup yang sama untuk Piala Asia 2023. Keduanya berada di Grup D bersama Jepang dan Irak.

Timnas Jepang menjadi tim terkuat di grup ini. Pelatih Hajime Moriyasu memiliki senjata berupa tiga pemainnya yang tampil di Liga Inggris 2023-2024.

Mereka adalah Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu, dan Kaoru Mitoma. Endo bermain untuk Liverpool, selagi Tomiyasu membela Arsenal dan Mitoma memperkuat Brighton & Hove Albion.

Media Soha VN menyoroti pernyataan Okezone tentang ancaman yang dihadirkan Endo, Tomiyasu, dan Mitoma. Media Vietnam pun sepakat bahwa ketiga pemain tersebut punya kekuatan yang bakal mengancam Timnas Indonesia maupun Vietnam.