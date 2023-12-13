Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Ancaman untuk Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia Gara-Gara 3 Bintang Liga Inggris

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |00:00 WIB
Media Vietnam Soroti Ancaman untuk Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia Gara-Gara 3 Bintang Liga Inggris
Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam senasib di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha VN, soroti ancaman untuk Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia gara-gara para bintang Liga Inggris. Sebab, Timnas Jepang bakal diperkuat oleh tiga pemain bintangnya yang tampil di Liga Inggris 2023-2024.

Timnas Indonesia dan Vietnam berada dalam grup yang sama untuk Piala Asia 2023. Keduanya berada di Grup D bersama Jepang dan Irak.

Timnas Indonesia

Timnas Jepang menjadi tim terkuat di grup ini. Pelatih Hajime Moriyasu memiliki senjata berupa tiga pemainnya yang tampil di Liga Inggris 2023-2024.

Mereka adalah Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu, dan Kaoru Mitoma. Endo bermain untuk Liverpool, selagi Tomiyasu membela Arsenal dan Mitoma memperkuat Brighton & Hove Albion.

Media Soha VN menyoroti pernyataan Okezone tentang ancaman yang dihadirkan Endo, Tomiyasu, dan Mitoma. Media Vietnam pun sepakat bahwa ketiga pemain tersebut punya kekuatan yang bakal mengancam Timnas Indonesia maupun Vietnam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660045/belum-tembus-skuad-utama-kieran-mckenna-isyaratkan-pinjamkan-elkan-baggott-qgm.webp
Belum Tembus Skuad Utama, Kieran McKenna Isyaratkan Pinjamkan Elkan Baggott
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/sebastian_hertner.jpg
Tragedi Maut di Resor Ski! Mantan Pemain Timnas Jerman Tewas Jatuh dari Kereta Gantung, Istri Jadi Saksi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement