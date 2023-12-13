Manchester United Hancur Lebur di Musim 2023-2024, Karma kepada Cristiano Ronaldo?

MANCHESTER United tengah mengalami masa-masa sulit di musim 2023-2024. Pasukan Erik Ten Hag itu telah menelan tujuh kekalahan dari 16 laga yang dijalani di Liga Inggris 2023-2024, dan tertahan di peringkat enam klasemen sementara dengan 27 angka.

Tak hanya di Liga Inggris, Manchester United juga memble di Liga Champions 2023-2024. Setelah enam pertandingan di Grup A, Manchester United finis sebagai juru kunci, alias gagal lolos ke 16 besar Liga Champions.

Jangankan ke 16 besar Liga Champions 2023-2024, Manchester United pun dipastikan gagal melaju ke playoff 16 besar Liga Europa 2023-2024 karena finis di posisi juru kunci. Hasil ini membuat para penggemar Setan Merah semakin kecewa dengan performa tim kesayangan mereka.

Salah satu faktor yang disinyalir menjadi penyebab performa buruk Manchester United adalah kepergian Cristiano Ronaldo. Ketiadaan Cristiano Ronaldo membuat Manchester United tidak memiliki penyerang jempolan.

Sejumlah pemain yang menjadi pengisi lini depan Manchester United musim ini tampil memble. Rasmus Hojlund memang mengemas lima gol, namun tak ada satu pun yang tercipta di Liga Inggris.

Sementara Anthony Martial dan Marcus Rashford baru mencetak dua gol sepanjang musim ini. Di saat bersamaan, Cristiano Ronaldo yang ditendang Erik Ten Hag pada November 2022, muncul sebagai pemain tertajam pada 2023.