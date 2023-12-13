Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cedera Lagi, Kapten Chelsea Reece James Bakal Absen Panjang?

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |01:00 WIB
Cedera Lagi, Kapten Chelsea Reece James Bakal Absen Panjang?
Reece James alami cedera ketika Chelsea menghadapi Everton (Foto: REUTERS)
A
A
A

CEDERA lagi, kapten Chelsea Reece James dirisaukan bakal absen panjang. Kabar buruk kembali mendatangi klub berjuluk The Blues tersebut.

James dikonfirmasi mengalami cedera hamstring. Dia pun terpaksa melewatkan beberapa laga ke depan.

Reece James

James dikabarkan telah menjalani pemeriksaan medis usai laga melawan Everton, Minggu (10/12/2023). Saat itu Chelsea kalah dua gol tanpa balas dalam laga tandang mereka.

Setelah diperiksa, James divonis mengalami cedera hamstring. Dia pun kini akan menjalani program rehabilitas di tempat pelatihan Chelsea, Cobham.

"Kapten Reece James telah menjalani pemeriksaan medis menyusul kekalahan 2-0 hari Minggu di Everton. Bek tersebut ditarik keluar pada babak pertama di Goodison Park, dan hasil pemindaian mengkonfirmasi cedera hamstring. Reece sekarang akan memulai program rehabilitasinya di Cobham," bunyi pernyataan klub, dipetik dari Mirror, Selasa (12/12/2023).

Halaman:
1 2
      
