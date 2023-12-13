Arsenal Ditahan PSV Eindhoven 1-1, Ini Dalih Mikel Arteta

EINDHOVEN - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberikan penjelasan usai timnya ditahan PSV Eindhoven 1-1 di laga terakhir Grup B Liga Champions 2023-2024. Menurutnya, rotasi pemain dan momentum yang kurang membuat The Gunners agak kesulitan.

Laga PSV Eindhoven vs Arsenal itu digelar di Philips Stadion, Eindhoven, Belanda, Rabu (13/12/2023) dini hari WIB. Tim tamu lebih dulu mencetak gol lewat sepakan terukur dari Eddie Nketiah (42’).

Tuan rumah kemudian membalaskan lewat tendangan melengkung Yorbe Vertessen (50’). Meski imbang, Arsenal dipastikan menjadi juara Grup A setelah mengumpulkan 13 poin dari enam pertandingan. PSV juga menyusul lolos ke babak 16 besar dengan perolehan sembilan poin.

Selepas pertandingan, Arteta mengakui rotasi pemain membuat permainan Arsenal kurang mengalir. Juru taktik asal Spanyol itu juga tak menampik anak asuhnya kesulitan mendapatkan momentum karena hal tersebut.

“Ya, pada pertandingan teratas, kami melakukan delapan perubahan. Ada momen-momen bagus, ada momen-momen di mana kami kekurangan kohesi dan pengaturan waktu terutama dalam cara kami menekan melawan tim yang sangat bagus, ketika Anda tidak mendapatkan pengaturan waktu yang tepat,” kata Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Rabu (13/12/2023).