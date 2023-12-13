5 Penyebab Manchester United Gagal Lolos 16 Besar Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Blunder Kiper!

BERIKUT lima penyebab Manchester United gagal lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024. Iblis Merah harus mengakhiri perjalanan di fase grup Liga Champions 2023-2024 sebagai juru kunci Grup A!

Akhir buruk Manchester United itu terjadi setelah tumbang 0-1 dari Bayern Munich pada laga pamungkas fase grup, Rabu (13/12/2023) dini hari WIB. Padahal, harapan anak asuh Erik ten Hag untuk melaju masih hidup jika meraih kemenangan.

Lantas, apa saja penyebab Manchester United gagal lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024? Berikut ulasannya.

5. Kalah dari Bayern Munich

Seperti sudah disinggung, kekalahan melawan Bayern menjadi paku di peti mati bagi Man United. Padahal, mereka masih bisa lolos andai menang atas Die Roten sembari berharap laga lain berakhir tanpa pemenang antara Galatasaray melawan FC Copenhagen.

Apa daya, kekalahan justru didapat di kandang sendiri. Man United bahkan kesulitan untuk bisa menembus pertahanan di tamu di Stadion Old Trafford!

4. Cuma Sekali Menang

Dengan modal sekali menang, Man United tentu sulit untuk bisa lolos. Dari tiga laga kandang yang digelar, mereka bahkan hanya sekali memetik poin penuh!

Sudah rekor kandang buruk, Man United juga gagal mendulang hasil bagus di laga tandang. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab mereka hanya meraih empat angka di fase grup.