HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Timnas Indonesia dan Irak Gencar Naturalisasi, Pelatih Vietnam Dibuat Pusing Jelang Piala Asia 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |12:36 WIB
Gara-Gara Timnas Indonesia dan Irak Gencar Naturalisasi, Pelatih Vietnam Dibuat Pusing Jelang Piala Asia 2023
Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier pusing dengan Timnas Indonesia dan Irak yang gencar melakukan naturalisasi. (Foto: VFF)
A
A
A

Gara-Gara Timnas Indonesia dan Irak gencar naturalisasi, pelatih Vietnam  Philippe Troussier dibuat pusing jelang Piala Asia 2023. Hal itu disampaikan langsung salah satu media ternama asal Vietnam, Soha.vn.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia dan Irak merupakan dua lawan Timnas Vietnam di fase grup Piala Asia 2023. Selain itu, ada pula raksasa Asia, Jepang yang siap menjadi momok mengerikan di Grup D ini.

Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier

(Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier. (Foto: VFF)

Namun, berbeda dengan Jepang yang sudah jelas kekuatannya, Timnas Indonesia dan Irak masih dalam proses peningkatan kekuatan. Keduanya kompak melakukan naturalisasi pada sederet pemain keturunan untuk bisa dimainkan di Piala Asia 2023.

Contohnya saja Irak. Tim asal Timur Tengah itu dikabarkan baru saja merampungkan proses naturalisasi pemain muda mereka, Lucas Sarhaddon Shlimon. Lucas Sarhaddon Shlimon merupakan pemain berusia 20 tahun yang bermain bersama klub kasta kedua Liga Swedia, Orebro SK.

Sebelumnya, ia memiliki paspor kewarganegaraan Swedia dan bahkan pernah memperkuat Timnas Swedia U-19. Singkat kata, Lucas Sarhaddon Shlimon memilih menjadi warga negara Irak dan berupaya tampil di Piala Asia 2023.

Mengetahui hal tersebut, media asal Vietnam, Soha.vn mengatakan tambahan kekuatan di Timnas Irak akan membuat Vietnam asuhan pelatih Philippe Troussier semakin kesulitan. Terlebih, Vietnam belum pernah sekalipun menang melawan tim-tim teras Asia Barat seperti Irak.

1 2
      
