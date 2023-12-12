Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tertarik Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Tommy Millar: Kulo Nuwun Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |12:17 WIB
Tertarik Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Tommy Millar: Kulo Nuwun Indonesia
Tommy Millar tertarik bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@futboll.indnesiaa)
TERTARIK bela Timnas Indonesia, pemain keturunan Tommy Millar mengucapkan kalimat dengan bahasa Jawa. Gelandang serang yang berkarier di kasta tertinggi Liga Selandia Baru bersama West Coast Rangers FC itu menyebut "Kulo Nuwun Indonesia".

Ungkapan Tommy Millar itu diketahui dalam kolom komentar unggahan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @futboll.indonesiaa. Akun ini awalnya mejelaskan seputar tentang pria 20 tahun tersebut dan men-tag akun sang pemain, @tommymillar10.

Tommy Millar

Menurut @futboll.indonesia, Tommy Millar saat ini memilki tiga kewarganegaraan, yakni Kanada, Indonesia, dan Belanda. Pemain berpostur 190 cm itu bisa bermain di berbagai posisi seperti gelandang serang, gelandang tengah, hingga penyerang tengah.

Tommy Millar bermain untuk West Coast Rangers FC, klub lasta teratas Liga Selandia Baru. Setelah informasi tentangnya disebarkan oleh @futboll.indonesia, dia pun mengucapkan kalimat "Kulo Nuwun Indonesia". Namun, komentarnya itu kini sudah dihapus.

Halaman:
1 2
      
