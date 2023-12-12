Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab 3 Pemain Asing yang Dicoret Persib Bandung Masih Ikut Berlatih Bareng Maung Bandung, Ada Levy Madinda!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |12:10 WIB
Penyebab 3 Pemain Asing yang Dicoret Persib Bandung Masih Ikut Berlatih Bareng Maung Bandung, Ada Levy Madinda!
Levy Madinda masih berlatih bersama Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PENYEBAB 3 pemain asing yang dicoret Persib Bandung masih ikut berlatih bareng Maung Bandung –julukan Persib Bandung– akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, manajemen Persib Bandung telah mencoret Levy Madinda, Tyronne Gustavo del Pino Ramos dan Daisuke Sato untuk tidak memperkuat tim di sisa Liga 1 2023-2024.

Nama-nama di atas dicoret setelah Persib Bandung mendatangkan dua pemain asing di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024, yakni Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame. Lantas, kenapa nama-nama di atas masih berlatih bersama Persib Bandung?

Levy Madinda

(Levy Madinda belum balik ke JDT. (Foto: Laman resmi Persib Bandung)

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan ketiganya masih diperbolehkan gabung dan menjalani latihan bersama Maung Bandung. Sebab, ketiganya masih memiliki kontrak meski tidak didaftarkan di paruh kedua musim Liga 1 2023-2024.

“Jadi pada dasarnya, mereka adalah pemain profesional dan mereka masih harus tetap perlu berlatih,” kata Bojan Hodak kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (12/12/2023).

Pelatih asal Kroasia ini memastikan tetap memperbolehkan ketiga pemain asing itu sampai ketiganya mendapatkan klub baru. Hal itu baik dengan status pinjaman atau proses transfer.

“Sedangkan untuk Madinda, ketika (peminjamannya) selesai maka dia akan kembali ke JDT (Johor Darul Ta’zim),” jelas eks pelatih Kuala Lumpur City FC ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659815/potensi-industri-olahraga-indonesia-tembus-ratusan-triliun-rupiah-bisa-jadi-penggerak-ekonomi-baru-indonesia-lny.webp
Potensi Industri Olahraga Indonesia Tembus Ratusan Triliun Rupiah, Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Baru Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/12/25/boxing_day.jpg
Sejarah Boxing Day pada Liga Inggris: Tradisi Natal yang Ubah Wajah Sepak Bola Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement