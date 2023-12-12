Liga 1 2023-2024: Perjuangan Persebaya Surabaya Keluar dari Papan Bawah Terkendala Padatnya Jadwal Pertandingan

Persebaya Surabaya saat menghadapi Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 (Foto: PT LIB)

SURABAYA - Persebaya Surabaya menjalani serangkaian laga padat di lanjutan kompetisi Liga 1 2023-2024. Pada tengah pekan nanti Persebaya bakal menjalani laga tunda pekan 18 menghadapi Persis Solo.

Laga tunda ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/12/2023) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Kemudian empat hari berikutnya pada Minggu (17/12/2023), Bajul Ijo, akan bertandang ke markas Persikabo guna menjalani lanjutan pekan 23 Liga 1.

Pelatih Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengakui tak ambil pusing dengan jadwal timnya di lanjutan Liga 1 musim 2023 - 2024. Ia pun telah mengatur sedemikian rupa, termasuk agar bisa kembali mendampingi tim di laga melawan Persis Solo, Rabu mendatang.

"Tentunya kami nggak ada waktu, karena tanggal 13 main, tanggal 17 main lagi, kami cuma perbaiki untuk recovery pemain," ucap Uston, dikonfirmasi pada Senin (11/12/2023).

Pelatih berusia 46 tahun ini saat ini memang tengah menjalani kursus kepelatihan lisensi AFC Pro di Jakarta. Alhasil untuk mempersiapkan tim, seluruh program dilimpahkan ke pelatih fisik Muhammad Alimudin, yang menjadi pelatih ad interim.

"Saya (kemarin) langsung balik ke Jakarta, karena lisensi kurang dua hari, lawan Persis saya bisa mendampingi tim lagi," ujar pelatih kelahiran Sidoarjo ini.