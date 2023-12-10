Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Tanpa Kemenangan di 7 Laga Beruntun, Begini Reaksi sang Pelatih

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |11:43 WIB
Persebaya Surabaya Tanpa Kemenangan di 7 Laga Beruntun, Begini Reaksi sang Pelatih
Laga Persebaya Surabaya vs Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya tanpa kemenangan di 7 laga beruntun Liga 1 2023-2024. Mendapati hasil ini, pelatih Persebaya, Uston Nawawi, angkat bicara.

Uston Nawawi mengaku tak bisa membendung kekecewaannya. Bagi Uston, hasil ini cukup miris jika berkaca saat ia menukangi tim pada Agustus hingga awal September 2023.

Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta

"Seharusnya hari ini kita menargetkan menang dengan meraih tiga poin," kata Uston Nawawi setelah pertandingan melawan Persija Jakarta, Sabtu 9 Desember 2023.

Uston Nawawi pun harus membagi fokusnya karena menjalani lisensinya. Alhasil, dia kurang memiliki waktu untuk mempersiapkan Persebaya secara langsung.

Pelatih interim Persebaya pun diemban oleh sang pelatih fisik, yakni M Alimudin. Dia pun turut memimpin latihan tim menjelang lawan Persija. Sesaat setelah pertandingan melawan Persija pun, Uston Nawawi langsung menuju Jakarta untuk kembali mengikuti lisensi kepelatihan AFC Pro.

"Saya habis ini langsung balik ke Jakarta karena lisensi kurang dua hari, tapi lawan Persis Insya Allah saya bisa dampingi lagi," ujar pelatih berusia 46 tahun ini.

Ya, Persebaya Surabaya kembali gagal meraih kemenangan di laga melawan Persija Jakarta. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu 9 Desember 2023, itu berkesudahan dengan skor 1-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
