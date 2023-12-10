Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Ditahan Persija Jakarta 1-1, Oktafianus Fernando Minta Maaf Telah Kecewakan Bonek

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |05:27 WIB
Persebaya Surabaya Ditahan Persija Jakarta 1-1, Oktafianus Fernando Minta Maaf Telah Kecewakan Bonek
Persebaya Surabaya ditahan Persija Jakarta 1-1 pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024 (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

SURABAYA - Pemain Persebaya Surabaya, Oktafianus Fernando, meminta maaf kepada Bonek Mania lantaran timnya ditahan Persija Jakarta 1-1 pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, Bajul Ijo bisa meraih tiga poin pada laga itu.

Duel Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBLA), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 9 Desember 2023 sore WIB. Tim tamu unggul lebih dulu via gol Maciej Gajos (7').

Maciej Gajos membawa Persija Jakarta unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya (Foto: Persija Jakarta)

Beruntung, tuan rumah menyamakan skor via gol Bruno Moreira di menit ke-25. Skor 1-1 bertahan hingga usai.

Pelatih Uston Nawawi mengungkapkan timnya telah bermain maksimal di laga melawan Persija. Dia tak bisa menyembunyikan kekecewaan atas hasil imbang yang diraih Persebaya.

"Kita bersyukur mendapat satu poin meski pun seharusnya hari ini kita menargetkan menang dengan meraih tiga poin," kata Uston seusai pertandingan, dikutip pada Minggu (10/12/2023).

Sorotan memang diarahkan kepada penyelesaian akhir pemainnya yang kurang maksimal sehingga sejumlah peluang terbuang sia-sia. Terlebih, striker anyar Paulo Henrique belum mampu mengonversikan peluang menjadi gol.

