HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Terbesar Timnas Vietnam Gencar Lakukan Proses Naturalisasi Posisi Kiper

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:42 WIB
Alasan Terbesar Timnas Vietnam Gencar Lakukan Proses Naturalisasi Posisi Kiper
Filip Nguyen resmi dinaturalisasi Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/filing1)
JELANG Piala Asia 2023, Timnas Vietnam gencar lakukan proses naturalisasi posisi kiper. Apa yang dilakukan oleh Vietnam juga diikuti oleh sejumlah negara lain tapi dengan posisi yang fleksibel. Lantas apa yang membuat negara tersebut lebih tertarik mencari posisi kiper saja?

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia menjadi salah satu negara yang tengah gencar melakukan naturalisasi pemain. Indonesia bahkan yng baru saja menaturalisasi Justin Hubner di posisi bek dan akan disusul oleh Nathan Tjoe-A-On di bek kiri, serta Jay Ides pemain gelandang.

Sementara itu, Irak juga terlihat mengincar dua pemain keturunan Swedia, Montader Madjed dan Lukas Shilmon. Menariknya, Timnas Vietnam terkenal gencar menaturalisasi pemain dengan posisi kiper.

Beda halnya dengan Indonesia yang lebih fleksibel. Lantas, kenapa bisa demikian?

The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- diketahui baru saja merekrut pemain keturunan Vietnam-Slovakia bernama Filip Nguyen. Sebelumnya, pada 2015-2016 Vietnam juga pernah menaturalisasi pemain asing berposisi kiper juga, yakni Dang Van Lam.

Timnas Vietnam vs Korea Selatan

Dang Van Lam sendiri merupakan pemain keturunan Rusia yang pernah berlaga di Liga 1 Jepang bersama Cerezo Osaka pada 2021 silam sebelum akhirnya pindah ke Binh Dinh FC.

Terkait hal tersebut, Park Hang-seo selaku pelatih Timnas Vietnam rupanya memberikan bocoran kenapa tim asuhannya lebih sering merekrut seorang kiper. Hal tersebut rupanya terjadi karena minimnya informasi mengenai pemain keturunan yang berlaga di luar Vietnam.

Halaman:
1 2
      
