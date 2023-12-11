Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Siapkan Diri Hadapi Timnas Indonesia, Libya Rela Rayakan Tahun Baru 2024 di Turki

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:27 WIB
Demi Siapkan Diri Hadapi Timnas Indonesia, Libya Rela Rayakan Tahun Baru 2024 di Turki
Timnas Libya bakal ke Turki untuk persiapan hadapi Timnas Indonesia. (Foto: LFF)
A
A
A

TRIPOLI – Tim Nasional (Timnas) Libya dikabarkan akan segera berangkat ke Turki untuk mempersiapkan diri jelang melawan Timnas Indonesia di laga uji coba. Itu berarti para penggawa Timnas Libya rela tahun baruan di negara orang lain meski sejatinya jadwal melawan Timnas Indonesia baru akan berlangsung pada awal Januari 2024 mendatang.

Ya, Libya dilaporkan akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Adapun kepentingan tim berjuluk Ksatria Mediterania di Turki adalah untuk terus mematangkan diri jelang lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sekadar diketahui, Libya merupakan salah satu tim yang absen dari Piala Afrika 2024. Sebab itu, TC di Turki dipilih sebagai alternatif persiapan mereka jelang laga kontra Mauritius dan Cape Verde pada Juni 2024 mendatang di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Selama di Turki, anak asuh Milutin Sredojevic akan dua kali beruji coba menghadapi Timnas Indonesia. Adapun laga persahabatan tersebut akan digelar pada 2 dan 5 Januari 2024 mendatang.

Timnas Libya

Selain menghadapi Timnas Indonesia, Timnas Libya juga akan beruji coba menghadap Guinea. Itu artinya, Libya akan tiga kali melakoni laga uji coba selama periode awal tahun 2024.

Adapun skuad Libya akan berangkat ke Turki pada akhir Desember alias menjelang tahun baru 2024. Sementara Timnas Indonesia dikonfirmasi memulai TC perdana di Negeri Kebab pada 20 Desember 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659683/hasil-imbang-lawan-vietnam-jadi-pelajaran-berharga-timnas-u16-indonesia-menuju-laga-kontra-brunei-xfa.webp
Hasil Imbang Lawan Vietnam Jadi Pelajaran Berharga Timnas Futsal U-16 Indonesia Menuju Laga Kontra Brunei
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/bek_persib_bandung_federico_barba_foto_persib.jpg
Persib Siap Hancurkan PSM ! Federico Barba Ungkap Strategi Rahasia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement