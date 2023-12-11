Demi Siapkan Diri Hadapi Timnas Indonesia, Libya Rela Rayakan Tahun Baru 2024 di Turki

TRIPOLI – Tim Nasional (Timnas) Libya dikabarkan akan segera berangkat ke Turki untuk mempersiapkan diri jelang melawan Timnas Indonesia di laga uji coba. Itu berarti para penggawa Timnas Libya rela tahun baruan di negara orang lain meski sejatinya jadwal melawan Timnas Indonesia baru akan berlangsung pada awal Januari 2024 mendatang.

Ya, Libya dilaporkan akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Adapun kepentingan tim berjuluk Ksatria Mediterania di Turki adalah untuk terus mematangkan diri jelang lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sekadar diketahui, Libya merupakan salah satu tim yang absen dari Piala Afrika 2024. Sebab itu, TC di Turki dipilih sebagai alternatif persiapan mereka jelang laga kontra Mauritius dan Cape Verde pada Juni 2024 mendatang di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Selama di Turki, anak asuh Milutin Sredojevic akan dua kali beruji coba menghadapi Timnas Indonesia. Adapun laga persahabatan tersebut akan digelar pada 2 dan 5 Januari 2024 mendatang.

Selain menghadapi Timnas Indonesia, Timnas Libya juga akan beruji coba menghadap Guinea. Itu artinya, Libya akan tiga kali melakoni laga uji coba selama periode awal tahun 2024.

Adapun skuad Libya akan berangkat ke Turki pada akhir Desember alias menjelang tahun baru 2024. Sementara Timnas Indonesia dikonfirmasi memulai TC perdana di Negeri Kebab pada 20 Desember 2023.