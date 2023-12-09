Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Apakah Laga Timnas Indonesia vs Libya dan Iran Masuk Perhitungan Ranking FIFA?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |13:08 WIB
Apakah Laga Timnas Indonesia vs Libya dan Iran Masuk Perhitungan Ranking FIFA?
Timnas Indonesia akan melakoni tiga laga uji coba sebelum tampil di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

PERTANYAAN seputar apakah laga Timnas Indonesia vs Libya dan Iran bakal masuk perhitungan ranking FIFA akan dibahas di sini. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan menghadapi kedua tim tersebut sebelum Piala Asia 2023.

Pelatih Shin Tae-yong tengah mempersiapkan Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Ajang sepakbola terbesar Asia Tenggara tersebut akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Shin Tae-yong

Timnas Indonesia akan melaksanakan pemusatan latihan (TC) mulai tanggal 20 Desember 2023 mendatang. Selain itu, mereka juga akan melakoni tiga pertandingan kontra Libya dan Iran.

Jordi Amat dan kolega akan menghadapi Libya dalam dua kali kesempatan yang rencananya digelar di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024. Kemudian, pada tanggal 9 Januari 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Iran di Qatar.

Namun, ada pertanyaan tentang apakah ketiga pertandingan ini masuk dalam perhitungan ranking FIFA. Sebab, ketiga laga itu dilaksanakan di luar jeda internasional yang ditetapkan oleh FIFA alias FIFA Matchday.

