HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jepang Serius Tatap Piala Asia 2023, Pantang Anggap Remeh Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |10:30 WIB
Jepang Serius Tatap Piala Asia 2023, Pantang Anggap Remeh Timnas Indonesia
Timnas Indonesia saat menghadapi Filipina di Kualifkasi Piala Dunia 2016 Zona Asia (Foto: PBSI)
TOKYO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Jepang, Hajime Moriyasu, pantang anggap remeh Timnas Indonesia yang akan menjadi salah satu lawannya di Piala Asia 2023. Moriyasu menatap serius ajang tersebut dengan mempersiapkan skuadnya sebaik mungkin.

Untuk diketahui, Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Di ajang tersebut, Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- tergabung dalam Grup D bersama Indonesia, Irak, dan Vietnam.

Boleh dikatakan, Samurai Biru sangat diunggulkan dalam grup tersebut. Selain itu juga Timnas Jepang menjadi salah satu favorit juara, mengingat kualitas skuad yang dimiliki sangat apik dan mereka pemegang rekor juara empat kali Piala Asia.

Tak sampai disitu, Timnas Jepang juga sedang dalam tren positifnya. Tim besutan Moriyasu itu mencatatkan delapan kemenangan di delapan pertandingan terakhirnya. Bahkan salah satunya, Samurai Biru sukses menumbangkan Jerman dengan skor 4-1 pada 10 September 2023.

Meski demikian, Moriyasu tetap tidak anggap remeh lawan yang akan mereka hadapi termasuk Timnas Indonesia. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin skuadnya dalam kondisi siap tempur di Piala Asia 2023.

“Kami ingin tampil sempurna sejak pertandingan pertama, tapi harus bersiap untuk berkembang di setiap pertandingan, dan juga mampu menghadapi cedera dan hal lainnya,” kata Moriyasu, dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (9/12/2023).

Halaman:
1 2
      
