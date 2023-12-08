Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan Dikabarkan Sudah Pulih Cedera dan Siap Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

IVAR Jenner dan Marselino Ferdinan dikabarkan sudah pulih cedera dan siap bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal ini dikabarkan oleh akun Instagram, @futboll.indonesiaa.

Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner harus absen selama beberapa bulan terakhir. Sebab, mereka berdua mengalami cedera ketika bersama klubnya masing-masing.

Baik Marselino maupun Jenner sama-sama tampil di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Timnas Indonesia U-23 pada September lalu. Namun, setelah itu, mereka berdua tidak pernah bermain lagi untuk Timnas Indonesia.

Namun, kabar baik disampaikan oleh akun Instagram, @futboll.indonesiaa. Baik Jenner maupun Marselino disebut sudah berlatih bersama klubnya masing-masing, yaitu FC Utrecht dan KMSK Deinze.

“Jelang TC di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023 di Qatar, jenderal lini tengah Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan sudah kembali berlatih normal bersama klubnya masing-masing,” demikian kata akun @futboll.indonesiaa pada unggahannya di Instagram, Jumat (8/12/2023) malam WIB.