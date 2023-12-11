Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kontrak Pratama Arhan Bersama Klub Barunya Ternyata Hanya Setahun, Agen Beberkan Alasannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:19 WIB
Kontrak Pratama Arhan Bersama Klub Barunya Ternyata Hanya Setahun, Agen Beberkan Alasannya
Pratama Arhan hanya dikontrak setahun oleh klub barunya (Foto: PSSI)
A
A
A

AGEN Dusan Bogdanovic membeberkan bahwa Pratama Arhan bersama klub barunya ternyata hanya setahun. Padahal, sang pemain Timnas Indonesia, Arhan, sebelumnya dikontrak dua tahun bersama tim asal Jepang, Tokyo Verdy.

Arhan akan meninggalkan Tokyo Verdy pada akhir tahun ini karena kontraknya akan habis. Sang agen mengatakan bahwa Arhan sudah menandatangani kontrak bersama klub baru, namun ogah membocorkan klub tersebut.

Pratama Arhan

Dusan Bogdanovic mengatakan durasi kontrak satu musim adalah pilihan terbaik setelah melakukan berbagai pertimbangan. Itu merupakan keputusan bersama yang telah diambil dan disetujui Pratama Arhan.

"Kami sepakat durasi kontrak setahun," kata Dusan di Bekasi, Senin (11/12/2023).

Pria berusia 44 tahun itu mengatakan durasi kontrak itu memang berdasarkan hasil evaluasi saat Pratama Arhan membela Tokyo Verdy. Sebab, saat itu kliennya sudah kontrak dua tahun, tapi enam bulan selanjutnya malah ada pergantian pelatih tim kasta tertinggi Liga Jepang tersebut.

