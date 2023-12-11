Breaking News: PSSI Daftarkan 50 Pemain Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, Ada Marselino Ferdinan!

BREAKING news, PSSI telah mendaftarkan 50 pemain Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Dari ke-50 penggawa skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- itu, salah satunya ada gelandang serang andalan Shin Tae-yong, Marselino Ferdinan!

Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, saat dikonfirmasi Okezone. Dia membenarkan bahwa PSSI telah mendaftarkan 50 nama pemain Timnas Indonesia untuk mentas di Piala Asia 2023.

"Ya sudah saya daftarkan," singkat Sumardji saat dikonfirmasi Okezone tentang 50 pemain Timnas Indonesia yang sudah didaftarkan ke Piala Asia 2023, Senin (11/12/2023) siang WIB.

Lebih lanjut, Sumardji memastikan dari 50 pemain Timnas Indonesia tersebut salah satunya ada nama Marselino Ferdinan. Namun, ketika ditanya soal Justin Hubner hingga Ivar Jenner, dia lebih memilih bungkam.

"Marselino saya daftarkan," jelas Sumardji.