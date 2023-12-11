Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Banjir Pujian dari AFC Jelang Piala Asia 2023, Disebut Pesepakbola Ulet dan Punya Fisik Bagus!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |12:05 WIB
Asnawi Mangkualam Banjir Pujian dari AFC Jelang Piala Asia 2023, Disebut Pesepakbola Ulet dan Punya Fisik Bagus!
AFC soroti kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, jelang Piala Asia 2023. (Foto: AFC)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, banjir pujian dari Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) jelang Piala Asia 2023. AFC menyebut Asnawi Mangkualam sebagai pesepakbola ulet dan punya fisik bagus.

AFC menyoroti khusus sosok Asnawi Mangkulam, baik secara fisik ataupun kinerjanya di lapangan. Secara fisik, Asnawi disebut jadi sosok pemain yang kuat. Sebagai seorang bek sayap, mantan pemain PSM Makassar itu pun dinilai memiliki naluri menyerang yang ciamik.

Asnawi Mangkualam

“Ulet dan punya fisik bagus dengan keinginan menyerang. Bek kanan Indonesia, Asnawi Mangkualam adalah seorang kapten yang memberi contoh mendorong timnasnya maju,” tulis AFC dalam laman resminya, dikutip Senin (11/12/2023).

AFC juga menyoroti kiprah yang dimiliki kapten Timnas Indonesia itu. Seperti kita tahu, Asnawi mulai melejit namanya ketika bersama PSM Makassar. Lalu akhirnya, Asnawi dilirik klub kasta kedua Korea Selatan, Ansan Greeners.

Asnawi pun menjadi orang pertama Indonesia yang merumput di Negeri Ginseng. Performanya yang konsisten membuat Jeonnam Dragons meliriknya pada 2023. Bersama klub itu, Asnawi tercatat sudah tampil sebanyak 27 kali dan mengemas dua assist.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659597/jadwal-dan-link-streaming-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-di-vision-xua.webp
Jadwal dan Link Streaming ASEAN U19 Boyâs Futsal Championship 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/ketua_umum_ffi_michael_sianipar_pramono_anung.jpg
FFI Kantongi Restu Pemprov DKI, Jakarta Siap Gelar Piala Asia Futsal 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement