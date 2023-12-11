Asnawi Mangkualam Banjir Pujian dari AFC Jelang Piala Asia 2023, Disebut Pesepakbola Ulet dan Punya Fisik Bagus!

KAPTEN Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, banjir pujian dari Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) jelang Piala Asia 2023. AFC menyebut Asnawi Mangkualam sebagai pesepakbola ulet dan punya fisik bagus.

AFC menyoroti khusus sosok Asnawi Mangkulam, baik secara fisik ataupun kinerjanya di lapangan. Secara fisik, Asnawi disebut jadi sosok pemain yang kuat. Sebagai seorang bek sayap, mantan pemain PSM Makassar itu pun dinilai memiliki naluri menyerang yang ciamik.

“Ulet dan punya fisik bagus dengan keinginan menyerang. Bek kanan Indonesia, Asnawi Mangkualam adalah seorang kapten yang memberi contoh mendorong timnasnya maju,” tulis AFC dalam laman resminya, dikutip Senin (11/12/2023).

AFC juga menyoroti kiprah yang dimiliki kapten Timnas Indonesia itu. Seperti kita tahu, Asnawi mulai melejit namanya ketika bersama PSM Makassar. Lalu akhirnya, Asnawi dilirik klub kasta kedua Korea Selatan, Ansan Greeners.

Asnawi pun menjadi orang pertama Indonesia yang merumput di Negeri Ginseng. Performanya yang konsisten membuat Jeonnam Dragons meliriknya pada 2023. Bersama klub itu, Asnawi tercatat sudah tampil sebanyak 27 kali dan mengemas dua assist.