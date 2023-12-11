Penyebab FIFA Tak Izinkan Indonesia Naturalisasi Winger Tajam Jaden Montnor

PENYEBAB FIFA tak mengizinkan Indonesia untuk melakukan naturalisasi Jaden Sean Montnor akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Ya, nama Jaden Sean Montnor memang tengah santer dirumorkan bakal menjadi target naturalisasi selanjutnya.

Pemain asal Belanda ini memiliki darah Indonesia dari buyutnya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sean Montnor beberapa kali sempat menyapa para penggemar sepakbola di Indonesia di akun media sosial pribadinya.

Penampilan apiknya bersama Aris Limassol FC di Liga Siprus, membuat sang pemain masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Winger dengan karakter bermain cepat membuat Sean Montnor diyakini bakal memberikan dampak positif di lini serang skuad Garuda.

Namun, rencana PSSI untuk menaturalisasi Sean Montnor ke Timnas Indonesia hampir dipastikan gagal terjadi. Sebab, FIFA punya aturan cukup tegas terkait proses naturalisasi pemain.

Regulasi FIFA mempersyaratkan bahwa perpindahan asosiasi pemain hanya dapat terjadi jika darahnya berasal dari ibu, ayah, kakek, atau nenek, bukan dari buyut.