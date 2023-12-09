Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam yang Berlomba-lomba Naturalisasi Pemain Keturunan Jelang Piala Asia 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:03 WIB
Kisah Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam yang Berlomba-lomba Naturalisasi Pemain Keturunan Jelang Piala Asia 2023
Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam bakal bertemu di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JELANG Piala Asia 2023, Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam berlomba-lomba naturalisasi pemain keturunan. Kompetisi sepak bola bergengsi se-Asia tersebut akan segera digelar.

Recananya Piala Asia 2023 akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang di Qatar sebagai tuan rumah. Dalam kompetisi tersebut, Timnas Indonesia ditempatkan pada Grup D bersama Irak, Vietnam, dan juga Jepang.

Timnas Indonesia

Bertemu dengan tim-tim besar tentunya menjadi PR tersendiri. Oleh karena itu, Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam kompak melakukan naturalisasi pemian keturunan.

Di kubu Timnas Indonesia sendiri baru saja menaturalisasi pemain muda Justin Hubner yang kini berstatus sebagai permian Wolverhamptopn Wanderers. Dalam waktu dekat, skuad Garuda kemungkinan akan menambah Nathan Tjoe-A-On dan juga Jay Idzes.

Proses naturalisasi Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. Langkah berikutnya, kedua pemain tersebut hanya tinggal mengambil sumpah WNI dan siap membela Timnas Indonesia.

Tidak mau kalah dengan Indonesia, Irak juga akan melakukan cara yang sama yakni menaturalisasi pemain. Timnas Irak dikabarkan telah mengincar dua pemain, yakni Montader Madjed seorang pemain winger berusia 18 keturunan Swedia yang kini bernaung di Hammarby.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658837/dukungan-penuh-presiden-berbuah-hasil-manis-di-sea-games-2025-vdc.webp
Dukungan Penuh Presiden Berbuah Hasil Manis di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/winger_bournemouth_antoine_semenyo.jpg
Manchester United dan Liverpool Saling Sikut! Berebut Bintang Muda Championship 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement